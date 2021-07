Gara tra Tesla Model X e Audi RS6 Avant: vince l'elettrica o la termica?

Tutti i modelli Tesla risultano essere particolarmente veloci. Il produttore di Fremont monta sulle sue vetture dei motori di un certo livello, ma la varianti Performance spiccano per le loro eccezionali prestazioni in accelerazione.

La Tesla Model X Performance, nonostante una massa di ben 2.485 chilogrammi, scatta da ferma che è un piacere e può sicuramente competere con la Audi RS6 Avant ad alimentazione tradizionale. Da una parte la Model X fa uso di due propulsori elettrici per mandare sull'asfalto 788 cavalli di potenza e 1.1480 Nm di coppia tramite tutte e quattro le ruote, mentre dall'altra la berlina station wagon tedesca schiera quasi 600 cavalli di potenza grazie ad un poderoso V8 twin-turbo da 4,0 litri potenziato da un'unità ibrida a 48 Volt e collegato ad un rapido cambio automatico a otto rapporti con trazione integrale.

Insomma, la RS6 Avant ha al suo arco un massa notevolmente inferiore, mentre il SUV elettrico punta tutto sulla forza bruta. Le due compagnie parlano rispettivamente di uno scatto da 0 a 100 km/h da circa 3,2 secondi e da poco più di 3,0 secondi, per cui la sfida si fa davvero interessante e assolutamente incerta.

Il primo test sul quarto di miglio vede partire con un pizzico di anticipo la station wagon tedesca, ma la Model X Performance comincia subito a guadagnare per poi tagliare il traguardo in prima posizione, anche se di pochissimo. Anche nella seconda sfida la RS6 Avant anticipa i giochi, e in effetti vince per questo motivo e per un errore da parte del conducente del SUV. Il terzo tentativo è invece equilibratissimo dall'inizio alla fine, e la RS6 strappa la vittoria di pochissimi centimetri. Nel caso in cui voleste trarre ogni dettaglio possibile dal confronto vi consigliamo di osservare direttamente il video in alto.



A proposito di station wagon e di elettrificazione, anche Audi guarda alla propulsione elettrica, per cui il debutto di una nuova e accattivante Audi A6 e-tron Avant potrebbe non essere lontano. Per chiudere vogliamo tornare alla Audi RS6 Avanti per mostrarvi il trattamento riservatole da The Stig in persona sul Top Gear Test Track dell'omonimo programma specializzato britannico: i suoi 2.150 chilogrammi sono stati sballottati alla grande.