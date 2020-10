Gara sul dritto tra VW Golf GTI TCR e Hyundai i30 N: chi la spunta?

Le sfide tra hatchback in Europa hanno sempre entusiasmato gli automobilisti, fin dagli anni '70. Vetture come la Volkswagen Golf GTI sono molto popolari nel vecchio continente, ma sarà riuscita la tedesca a difendersi dall'attacco dell'agguerrita Hyundai i30 N? Possiamo scoprirlo grazie al video in alto.

La gara d'accelerazione tra le due berline è stata realizzata dal canale YouTube Cars.co.za con l'idea di entusiasmare il proprio seguito. Noi possiamo partire di sicuro descrivendo i due modelli sulla griglia di partenza.

Da una parte abbiamo la Volkswagen Golf GTI TCT, la quale monta un motore turbo da 2,0 litri e a quattro cilindri, il quale eroga ben 290 cavalli di potenza e 380 Nm di coppia, scaricati sull'asfalto attraverso un cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti. Dall'altra parte invece c'è la Hyundai i30 N mossa anch'essa da un quattro cilindri turbocompresso, che però produce "soltanto" 274 cavalli di potenza e 353 Nm di coppia trasmessi alle ruote da un cambio manuale a sei rapporti. Purtroppo non è soltanto la potenza ad andare a sfavore della vettura coreana, ma anche il peso: la sua massa è di 190 chilogrammi superiore a quella della rivale.

Come potete vedere, al primo scontro la Hyundai mostra una partenza fulminante, ma lo fa anticipando troppo i tempi. Nonostante la i30 N abbia accumulato un buon vantaggio nei primi metri, la Golf GTI è troppo più prestante, e ribalta velocemente la situazione portandosi subito al comando incrementando il margine fino alla fine.

Nel caso foste interessati alla visione di altre gare d'accelerazione, vi consigliamo di dare un'occhiata alla sfida fra una Ferrari F8 Tributo e una McLaren 720S: è un testa a testa estremamente equilibrato. Avvincente anche la battaglia sul dritto fra una F8 Tributo e una Lamborghini Huracan Evo: in questo caso la differenza tra sistemi di trazione è palese.