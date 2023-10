Una gara nel circuito 'più pericoloso al mondo': l'idea di Sainz per riequilibrare la F1

Nel corso della stagione di Formula 1 in corso Carlos Sainz ha espresso la sua soluzione per ravvivare le gare, e negli scorsi giorni il pilota Ferrari è uscito nuovamente allo scoperto, facendo una proposta per rendere il campionato un po' più frizzantino.

Si tratta di un'idea estrema che difficilmente verrà realizzata, ma che starebbe già trovando un buon accoglimento sui social. Secondo Carlos Sainz, lo scorso mese rapinato dell'orologio a Milano, i piloti di Formula 1 dovrebbero correre almeno una volta all'anno presso il toboga di Macao, considerato all'unanimità uno dei circuiti più pericolosi al mondo.

Macao è infatti un circuito cittadino dove da anni corrono le Formula 3 (a parte gli ultimi 3 per covid) e la sua particolarità è che è stato realizzato nel 1958 e da allora non è mai cambiato. Del resto il percorso si snoda fra i grattacieli del piccolo territorio cinese diviso da Hong Kong dal Fiume delle Perle, di conseguenza non vi sono grossi margini di manovra, un po' come avviene del resto con Montecarlo.

“Secondo me potremmo correre una volta all’anno a Macao – le parole dello spagnolo ai microfoni del podcast P1 with Matt and Tommy - venti piloti di Formula 1 tutti insieme. Credo che la pista di Macao sia diversa e potrebbe creare maggiore differenza tra i piloti, rispetto a quella che si viene a creare su un tracciato normale. Per esempio a Barcellona non penso che ci possa essere oltre mezzo secondo tra i piloti”.

La particolarità della proposta, però, è che Sainz correrebbe non con le auto da Formula 1, bensì con le F3. "Se domani andiamo tutti a Barcellona, per esempio – ha aggiunto lo spagnolo della Rossa parlando degli equilibri fra i piloti del Circus - e facciamo un giro di qualifica in condizioni normali di asciutto con sei set di nuove soft come abbiamo sempre fatto, non credo che ci sia più di mezzo secondo tra di noi".

Per via della sua conformità il circuito da Guia di Macao è considerato uno dei più pericolosi al mondo, e nel 2012 morirono un pilota di Superbike, Luis Carreira e un pilota di Super 2000. Un'altra vittima si è verificata infine nel 2017, oltre ad una serie quasi infinita di incidenti.