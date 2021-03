Gara tra BMW M4 Competition e Porsche 911: il risultato è molto interessante

Da alcuni mesi a questa parte abbiamo già chiarito che le prestazioni in accelerazione dell'ultima generazione di Porsche 911 sono assolutamente incredibili, soprattutto per quanto concerne la variante più potente: la Turbo S. Stavolta però sulla griglia di partenza c'è un altro modello.

La gara di accelerazione messa in piedi dai ragazzi di CAR Magazine attraverso il canale YouTube proprietario vede infatti contrapposte una Porsche 911 Carrera e la nuova BMW M4 Competition, che ben prima della sua presentazione ufficiale ha polarizzato il pubblico per l'enorme griglia che porta sul muso (questa la risposta del boss del design BWM alle critiche).

Il focus di oggi riguarda però le prestazioni e, nella sua versione di fabbrica, la BMW M4 Competition può scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi, mentre la sua rivale impiega due decimi di secondo in più per guadagnare la stessa velocità. L'ottava generazione dell'iconica sportiva di Stoccarda però ottiene in ogni caso un numero più che buono, soprattutto considerando una potenza ridotta se paragonata a quella delle sorelle maggiori.

Da una parte la M4 Competition monta un potente propulsore turbo a sei cilindri in linea con un output misurabile in 510 cavalli di potenza e 650 Nm di coppia, inviati alle ruote posteriori grazie a un cambio automatico Steptronic a 8 velocità. La 911 Carrera dal suo canto scarica sull'asfalto 385 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia derivanti da un sei cilindri in linea turbocompresso e convogliati verso le ruote posteriori tramite un rapido cambio PDK a otto rapporti.

Andando a guardare esclusivamente i freddi numeri non ci sarebbe paragone, sia per specifiche tecniche che per prestazioni dichiarate, ma la 911 Turbo S ha già dimostrato che con l'elettronica e l'eccellente trazione può garantire performance assolutamente fuori dal comune.

Da questo punto di vista il video in alto è particolarmente esaustivo, e da parte nostra vi consigliamo vivamente la visione integrale. In chiusura vogliamo tornare alla Porsche 911 Turbo S mostrandovi una drag race fra l'assurda sportiva tedesca e due rivali sulla carta innegabilmente temibili: una Audi R8 V10 e una Nissan GT-R Nismo.