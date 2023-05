Gara di accelerazione sul fango tra sorelle Porsche: la 911 Dakar è la vera regina?

In questi anni abbiamo capito che le capacità del team inglese di carwow in fatto di organizzazione di comparative fuori dagli schemi, sono senz’altro al di sopra di ogni immaginazione, ma un conto è radunare diverse Skoda RS della storia, e un altro è prendere diversi modelli Porsche per lanciarli a tutto gas in una drag race sul fango.

Eppure è quello che è successo e che è documentato nell’ultimo video YouTube di carwow, nato dall’idea di mettere una delle ultime nate, la Porsche 911 Dakar, a confronto con le sue sorelle per scoprire se è realmente la Porsche più efficace quando ci si allontana dall’asfalto.

Sulla linea di partenza troviamo quindi la già citata Porsche 911 Dakar, la 911 Carrera 4 GTS (da cui la Dakar deriva), la Macan GTS, la Taycan Cross Turismo, la Cayenne E-Hybrid e una Cayenne S di prima generazione.

La 911 Dakar e la 911 Carrera 4 GTS condividono lo stesso motore flat-six tubro da 3.0 litri, con 480 CV e la trazione integrale, ma la prima adotta sospensioni e pneumatici adatti ai terreni più impervi. La Taycan Cross Turismo viene mossa dal suo powertrain dual motor da 571 CV, mentre la Macan GTS monta un V6 twin-turbo da 2.9 litri con 440 CV. La sorellona Cayenne E-Hybrid ha invece un V6 turbo da 3.0 litri elettrificato che offre un totale di 462 CV, mentre la Cayenne S della prova è si la più “anziana”, ma è anche lievemente preparata con tanto di penumatici da offroad e sotto al cofano monta un V8 da 4.5 litri capace di 340 CV.

Dunque la 911 Dakar è la Porsche più veloce sullo sterrato? La risposta è affermativa, e si dimostra decisamente efficace quando il terreno è sconnesso e con poco grip, ma anche le altre sfidanti non si sono comportate poi così male, ma siamo certi che non indovinereste mai chi è arrivata seconda tra le sorelle Porsche.