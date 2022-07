Gara di accelerazione tra le auto elettriche più lente del mercato: qual è la più lenta?

Il team di What car? ha messo insieme una drag race fuori dagli schemi, perché tra le sfidanti non ci sono divoratrici di asfalto nel quarto di miglio. Ultimamente sembra che auto elettrica sia sinonimo di prestazione fuori da comune con accelerazioni brucianti degne di una supercar, ma non tutte le auto EV sono fatte per correre.

Le quattro vetture scelte dal team inglese per questa prova sono infatti mezzi costruiti per la mobilità urbana, che fanno della praticità e soprattutto dell’agilità il loro punto di forza: c’è la Citroën Ami, la Estrima Biro, la Scooterpac Cabin Car e la Sinclair C5.

La piccola Citroën Ami è quella più comune e facilmente riconoscibile ed è ormai presente in qualunque centro urbano del nostro paese. Si tratta di un quadriciclo a due posti che è disponibile anche in versione Ami Cargo per coloro che devono caricarla per consegnare merci nelle giungle urbane. Ha una batteria da 5.5 kWh che le permettono di viaggiare per circa 65 km (qui trovate la prova su strada della Citroën Ami a cura del nostro amico Matteo Valenza), con una potenza massima di 8 CV.

La Estrima Biro è un mezzo tutto italiano con dimensioni simili a quelle dalla Ami, ma ha la metà della potenza. Ciò nonostante, raggiunge la stessa velocità della francesina e pesa anche di meno, fermando l’ago della bilancia a 350 kg contro i 485 kg della rivale appena citata.

Le altre due sfidanti sono le meno veloci ma anche le più particolari del lotto. La Sinclair C5 è la più vecchia del quartetto e ha una velocità massima di 24 km/h, ma la Scooterpac Cabin Car riesce a fare di peggio, con una velocità massima di soli 13 km/h. Dunque si fa presto a decretare quale sia la più lenta della prova, qual è invece la più veloce tra le auto elettriche più lente? Niente spoiler, premete play e godetevi la rilassante sfida.