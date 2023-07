La gamma SEAT si aggiorna al 2024: nuovi prezzi ed equipaggiamenti da Ibiza a Tarraco

Anche se negli ultimi anni il marchio SEAT è stato in parte adombrato da CUPRA, fratello “scomodo” che guarda alla sportività e al lifestyle, le vendite avanzano senza registrare soste, anche in Italia, dove la gamma è pronta per aggiornarsi al 2024.

SEAT ha infatti pubblicato i listini aggiornati della sua intera gamma, che guadagnano ulteriori dotazioni ed equipaggiamenti su richiesta. Il brand ha fatto passi importanti anche sul fronte della sostenibilità con Ibiza e Arona, proseguendo la collaborazione con SEAQUAL INITIATIVE e avviando un nuovo progetto con Autoneum per l’utilizzo di materiali riciclati certificati LABEL blue by BORGERS.

Diamo dunque uno sguardo ai listi MY2024 appena aggiornati da SEAT. SEAT Ibiza parte ora da 19.600 euro chiavi in mano nella sua variante 1.0 MPI, mentre al top della gamma abbiamo la 1.5 TSI EVO DSG ACT da 26.300 euro. La “piccola” di casa SEAT guadagna, in aggiunta al Marina Pack, anche i cerchi Sport Black da 17” negli allestimenti Style e Business, mentre su SEAT Arona arrivano i nuovi cerchi Nuclear Grey da 18” negli allestimenti Style ed Experience.

SEAT Leon parte invece da 25.900 euro chiavi in mano, con la vettura che guadagna il Vision Plus con videocamera posteriore e Park Assist, il colore metallizzato Blu Zaffiro per tutti gli allestimenti e i cerchi in lega Nuclear Grey da 18” su Leon FR. Leon è ovviamente disponibile anche in versione Sportstourer con prezzi chiavi in mano a partire da 26.750 euro con motore 1.0 TSI.

Chiudiamo infine con la SEAT Ateca, che ora parte da 27.150 euro chiavi in mano con motore 1.0 TSI, e con SEAT Tarraco, il SUV Full Size di SEAT che in versione MY24 parte da 35.150 euro con motore 1.5 TSI.

Nel frattempo ricordiamo che SEAT si è lanciata anche nel settore delle due ruote elettriche, con l’ultima uscita avvenuta proprio a inizio 2023: il nuovo SEAT Mò 125 Performance è in Italia da gennaio 2023.