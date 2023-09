La gamma Lancia Ypsilon si aggiorna: allestimenti Oro e Platino, anche GPL

38 anni di storia, 4 generazioni, 36 serie speciali e più di 4 milioni di unità vendute. Da 11 anni inoltre siede fissa sul podio delle auto più vendute in Italia... Tale presentazione può appartenere solo alla Lancia Ypsilon, la cui gamma si rinnova ancora.

La nuova gamma Hybrid della Ypsilon diventa ancora più semplice rispetto al passato (a luglio era uscita la prima Ypsilon 2024 dalle fabbriche Stellantis), con due soli allestimenti esclusivi e una ricca dotazione di serie. Dalle cinque versioni offerte in precedenza si passa agli allestimenti Oro e Platino: Ypsilon Oro vanta cerchi Style e specchietti elettrici, oltre a interni rinnovati e ancora più eleganti, Ypsilon Platino invece guadagna di serie i cerchi in lega, il paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria, lo scarico cromato, i Privacy Glass, la retrocamera con sensori di parcheggio posteriori e i sedili rivestiti di SEAQUAL YARN, un materiale sostenibile e innovativo.

Entrambi i modelli hanno ottenuto l’omologazione per cinque posti, inoltre la variante Platino può godere di due pacchetti aggiuntivi chiamati Comfort e Tech. Il primo si focalizza sulla regolazione lombare del sedile del guidatore, gli alzacristalli elettrici posteriori, i fendinebbia e gli specchietti retrovisori esterni con disappannamento elettrico; il secondo vanta il Cruise Control, il climatizzatore automatico e il sensore di pioggia e crepuscolare. Le colorazioni esterne disponibili sono verde rugiada, rosso argilla, bianco neve, blu elegante, grigio pietra e nero vulcano.

La nuova Lancia Ypsilon Hybrid presenta un motore a benzina 1.0 a 3 cilindri da 70 CV/51,5 kW della famiglia Firefly, un motore elettrico BSG a 12 V e una piccola batteria al litio. Il suo prezzo parte da 14.150 euro grazie al finanziamento di Stellantis Financial Services (prezzo di listino 17.650 euro). Per gli amanti delle alimentazioni alternative, è disponibile anche la versione Ecochic GPL che permette di risparmiare circa 700 euro di carburante l’anno su una percorrenza media di 15.000 km.