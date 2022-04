La gamma dei furgoni elettrici Volta Zero si amplia con due nuovi modelli

Il futuro elettrico prende sempre più forma abbracciando anche i veicoli di carattere commerciale. Ad esempio, Amazon ha stretto una collaborazione con Rivian per la fornitura di centinaia di furgoni elettrici, mentre Volta Trucks si accinge ad ampliare ulteriormente la sua gamma di furgoni elettrici.

Sul finire dello scorso anno la startup anglo-svedese aveva presentato il modello Zero da 16 tonnellate, destinato agli usi più gravosi, dove è richiesta una gran capacità di carico, ma Volta si è resa conto che ci sono altri settori commerciali che non hanno necessità di caricare troppo peso, per questo ha presentato due nuovi modelli, lo Zero 12 tonnellate e il più piccolo Zero 7.5 tonnellate.

La linea di questi nuovi veicoli sono praticamente le stesse del modello di debutto dell’azienda, ma l’interasse tra le ruote è più corto e il modello più piccolo si differenzia ulteriormente dai fratelli per la mancanza delle ruote gemellate sull’asse posteriore. Per il resto, tutta la gamma Volta Trucks è caratterizzata da un posto guida più in basso rispetto ai furgoni che conosciamo, per l’ovvia mancanza del motore termico, e inoltre si trova in posizione centrale, in questo modo l’autista ha una visione a 220°, agevolata dalla presenza di ampie vetrate su tutto il frontale.

Ma per agevolare ulteriormente le manovre e la disinvoltura con cui addentrarsi nelle aree urbane, questi furgoni sono anche dotati di camere al posto degli specchietti, e di una speciale camera a 360° a volo d’uccello che permette di avere sempre il pieno controllo di tutto quello che si trova attorno al veicolo.

Quanto ai consumi, purtroppo Volta Trucks non ha ancora comunicato alcunché a riguardo, ma ricordiamo che la variante da 16 tonnellate permette un’autonomia di circa 150-200 km a seconda del carico, quindi i nuovi modelli potrebbero migliorare in questo frangente, essendo leggermente più piccoli e leggeri. Queste due nuove varianti potranno essere testate dai consumatori a partire dal 2024, mentre la produzione di serie seguirà poi nel 2025.

E a proposito di taglie, date un’occhiata alla Citroen My Ami Cargo, il veicolo commerciale elettrico più piccolo in assoluto.