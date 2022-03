La gamma Cupra si allarga: un nuovo SUV ibrido è atteso per il 2024

Cupra, il brand sportivo di Seat, continua il suo percorso di crescita per affermarsi nel sempre più competitivo mondo delle auto elettrificate, e dopo l’ottimo riscontro ottenuto con la Born (qui trovate la nostra prova su strada della Cupra Born), la casa iberica annuncia l'arrivo un nuovo veicolo elettrificato per il 2024.

Il suo nome è ancora ignoto, ma si tratta di un SUV compatto che andrà ad affiancarsi alla punta di diamante della gamma, vale a dire il Formentor, il SUV sportivo che ha riscosso un grande successo a giudicare dai dati di vendita del 2021.

Il comunicato stampa di Cupra non rivela ancora i dati tecnici del nuovo crossover, ma rende noto che sarà equipaggiato con diverse motorizzazioni, tra le quali figurano unità mild hybrid e plug-in hybrid (qui trovate il nostro glossario delle auto EV, per imparare tutti i termini della mobilità elettrica), con quest’ultima che utilizzerà nuove tecnologie che permetteranno di percorrere circa 100 km in modalità completamente elettrica, praticamente il doppio rispetto a quanto riesce a fare il Formentor plug-in hybrid da 245 CV.

Stando a quanto dichiarato dalla casa, “è stato progettato per distinguersi grazie all’aspetto disinvolto che trasmette emozioni quali coraggio e libertà nelle prestazioni”. Il breve video che ha accompagnato il comunicato mostra un corpo vettura caratterizzato da un muso piuttosto lungo e slanciato, simile al Formentor, con il tetto che si abbassa soltanto nella parte finale, per favorire l’abitabilità dell’equipaggio a bordo.



Misurerà 4,5 metri di lunghezza, e verrà costruito assieme all’Audi Q3 Sportback presso lo stabilimento di Györ, in Ungheria, mentre il suo debutto è previsto a partire dal 2024.