Sulla gamma Audi Q4 e-tron arriva l'importante aggiornamento software 3.2: le novità

Da quando abbiamo provato l'Audi Q4 e-tron prima serie per andare a Madonna di Campiglio e dintorni è passato un po' di tempo, era infatti l'estate del 2021; un tempo maturo per un grande aggiornamento software dell'intera gamma esistente di Q4 e-tron. Scopriamo subito le novità 2023.

Audi continua a evolvere la sua Audi Q4 e-tron, compresa ovviamente anche la variante Sportback. Ora grazie all'aggiornamento software 3.2, anche le vetture circolanti con batteria da 82 kWh possono ricaricare fino a 135 kW di potenza massima in corrente continua DC. I proprietari possono anche scegliere di limitare la ricarica all'80% per preservare la vita della batteria. Arriva poi la funzione Plug & Charge: le auto ottengono l'autorizzazione automaticamente alla colonnina e avviano la ricarica senza il bisogno di schede o app, in stile Tesla insomma. L'autenticazione avverrà mediante comunicazione crittografata al collegamento del cavo di ricarica e la fatturazione avverrà in maniera altrettanto automatica, senza il bisogno di strumenti di pagamento fisici.

Il nuovo update 3.2 migliora anche la ricarica domestica, aggiungendo la funzione "Orario di ricarica preferito", si può ad esempio scegliere la notte per sfruttare tariffe di ricarica più basse. La pianificazione può avvenire anche tramite app myAudi, potete dunque gestire tutto anche dal divano di casa. Il nuovo software migliora anche il sistema di gestione termica, che ora ottimizza i consumi adattando il condizionamento della batteria in funzione della temperatura esterna e dello stato di carica.

Il software 3.2 della Q4 e-tron amplia anche il portfolio dei servizi Audi Connect: arrivano infatti i profili personalizzati, la pianificazione degli itinerari anche da remoto sull'app myAudi, app che ora permette anche di localizzare la posizione di sosta. In caso di guasto o incidente il servizio Audi Connect Emergency Call & Service migliora il comfort e la sicurezza di viaggio grazie alla chiamata automatica d'emergenza e assistenza nella lingua del conducente.

Con l'integrazione di Amazon Alexa poi è sempre più semplice impartire comandi alla vettura semplicemente usando la voce. Su tutta la gamma Audi arriva infine la possibilità di aggiornare il sistema di bordo over-the-air, semplicemente utilizzando internet, una funzione che è già di serie sulle nuove Q4 e-tron MY23 (mentre le precedenti dovranno aggiornare il software 3.2 direttamente in officina, solo successivamente potranno sfruttare gli update OTA).

Per saperne di più su Audi Q4 e-tron, di recente abbiamo provato in modo approfondito la nuova Audi Q4 e-tron 50.