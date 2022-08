Alla Gamescom, Team Fordzilla svela la postazione Sim GTElite Ford GT Edition

L’estate sta volgendo al termine e piano piano si va verso l’inverno, che con le sue giornate più corte e fredde farà la gioia di chi ama il mondo delle simulazioni virtuali: per questo, in occasione della Gamescom 2022, Ford ha presentato una nuova postazione per migliorare l’esperienza a bordo delle vostre vetture virtuali.

La collaborazione tra il sub-brand Ford dedicato al mondo degli eSport, Team Fordzilla, assieme a Next Level Racing hanno dunque sviluppato una postazione che si ispira all’iconica Ford GT, a partire dal colore blu scelto per la struttura dall’alluminio anodizzato, sui cui campeggiano i loghi GT incisi al laser con tanto di doppie strisce bianche, un dettaglio che arriva direttamente dalle carrozzeria dei veicoli reali.

"È fantastico essere associati ad un leader nelle tecnologie del mondo sim racing come Next Level Racing e mostra fino a che punto è arrivato il Team Fordzilla in un periodo di tempo relativamente breve", ha affermato Emmanuel Lubrani del Team Fordzilla. "Speriamo che i giocatori che utilizzano questi nuovi prodotti si sentano più immersi in ciò che stiamo cercando di fare oltre che nel loro gioco, e soprattutto che li usino per divertirsi”.

Il sim rig si compone di due componenti fondamentali, ossia la struttura GTElite Ford GT Edition e il sedile specifico ES1 Seat Ford GT Edition, con tanto di cinture di sicurezza con i loghi Fordzilla. La struttura è però il pezzo forte del prodotto, studiata appositamente per ospitare ogni tipo di gamer grazie alle infinite possibilità di regolazione che offre, oltre a supportare un peso di 250 kg.

"La collaborazione con Ford che ha portato alla presentazione del cockpit GTElite Ford GT Edition mostra l'impegno combinato di entrambe le società per far crescere ulteriormente la comunità delle corse sim", ha affermato Hess Gah, CEO di Next Level Racing. "Il marchio Ford GT è iconico negli sport motoristici e siamo entusiasti di avere l'opportunità di fornire ai fan Ford di tutto il mondo un abitacolo da esposizione da mostrare nelle loro case, col marchio che amano”.

Inoltre ci teniamo a precisare che tutta la postazione è pensata per ospitare i prodotti dei brand più popolari del panorama sim racing, come Fanatec, Thrustmaster, Logitech, Moza e tanti altri. La postazione sarà disponibile da ottobre, e sul sito ufficiale del produttore si può già ordinare, con un prezzo di 849 euro per la struttura a cui si aggiungono i 549 euro per il sedile, una cifra tutto sommato contenuta rispetto ai quasi 50.000 euro necessari per portarsi a casa la postazione di Prodrive.