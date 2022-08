Alla Gamescom, la Porsche Vision GT Concept diventerà un'art car dipinta da Vexx

A differenza di molte vetture Vision GT introdotte in Gran Turismo, la Porsche Vision GT Concept presentata l’anno scorso non è soltanto un modello digitale: esiste anche una Porsche Vision GT reale e funzionante che durante la Gamescom 2022 diventerà una art car.

La fiera dedicata al videogioco si terrà a Colonia a partire dal 24 agosto, e in quell’occasione Porsche porterà la sua Vision GT Concept, e durante i giorni dell’evento verrà dipinta dal famoso e giovane artista belga Vexx, conosciuto per il suo stile coloratissimo e vivace che potete vedere in prima persona sulla sua pagina Instagram e non solo, dato che ha anche due canali YouTube dove mostra le sue opere, spesso in live streaming mentre le sta creando (date un’occhiata anche la Telsa Model 3 dipinta a mano da Mr. Doodle).

L’artista è chiaramente orgoglioso di questo traguardo che ha raggiunto, e a tal proposito ha affermato: “Per me, come artista, è stata un'opportunità unica per creare un design completamente nuovo per Porsche. Il look attinge sia dall'identità del marchio Porsche che dai temi di gioco. Sono entusiasta che d'ora in poi la comunità di gioco sarà in grado di guidare il veicolo virtualmente, dando vita alla mia grafica e rendendola tangibile”.

Ricordiamo infatti che la vettura potrà essere guidata in Gran Turismo 7 durante l’evento tedesco nelle postazioni dedicate, con la casa di Zuffenhausen che offrirà anche una visione sullo sviluppo che c’è stato dietro alla creazione di questo modello. Infine, la Porsche Vision GT Concept by Vexx diventerà anche un modellino in scala 1:18, e siamo sicuri che il collezionista diventato PR Manager di Porsche Cina non se la farà scappare.