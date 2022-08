Alla GamesCom abbiamo visto la Mini Pokémon: le nostre immagini da Colonia

In occasione della GamesCom di Colonia in corso in queste ore, The Pokémon Company e Mini hanno annunciato la Mini Pokémon, ovvero una MINI Concept Aceman che con allestimenti a tema Pokémon.

In giro tra gli stand della fiera videoludica tedesca, abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino anche questa particolare vettura che, manco a dirlo, ci ha subito catturato.

Come si può vedere dalla gallery presente in calce, tutti gli allestimenti interni sono a tema Pokémon: al posto del display OLED troviamo un'icona raffigurante la Poké Ball che i molti videogiocatori hanno utilizzato nei numerosi titoli per catturare i mostriciattoli. Ad accompagnare i guidatori c'è, ovviamente, Pikachu, la mascotte del mondo Pokémon che è raffigurato sulla vettura.

Le particolarità però non finiscono qui perchè una volta attivata la modalità Experience, sulla dashboard verranno mostrate delle animazioni a tema che si estenderanno anche alle porte anteriori ed il cofano della MINI Concept Aceman.