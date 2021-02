Gamers' IS, il futuristico simulatore di guida realizzato da Lexus e Twitch

Da quando è scoppiata la Pandemia di Coronavirus, passiamo molto più tempo a casa e le piattaforme dedicate al gaming hanno ottenuto un boom spropositato. Twitch è stata persino scelta da Honda per lanciare un nuovo modello in live streaming, ora è invece il turno di Lexus che si è spinta anche oltre...

Il marchio giapponese, parte del Gruppo Toyota, ha scelto la piattaforma di gaming non per lanciare un nuovo modello della sua line-up ma per costruire un avanzato simulatore di guida. Chiamato Gamers’ IS 2021, il simulatore non è altro che una reale auto Lexus modificata ad hoc, grazie all’aiuto di Twitch stessa e di 554.000 utenti della piattaforma di Amazon - che hanno votato le modifiche da fare all’auto.

Alla base del progetto vi è una Lexus IS 350 F Sport, con gli utenti che hanno votato per interni futuristici Neon Tokyo ed esterni “wrappati” in vinile. Certo al di là dei dettagli estetici, a muovere il simulatore abbiamo una vera e propria macchina da gaming: un PC di alta fascia costituito da una GPU MSI GeForce e una CPU AMD. Oltre a tutte le luci LED, il simulatore monta anche una macchina del fumo per rendere il tutto ancora più suggestivo. Per portare a termine il progetto Lexus si è avvalsa dell’aiuto di 20 esperti del team SCPS, fra cui designer, concept artist, modellatori 3D e tanti altri. Che ne pensate?