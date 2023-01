Un Game Boy per modificare i parametri delle auto tuning? Accadeva negli anni 2000

Forse non tutti sanno che ad inizio anni 2000, l'epoca in cui il tuning è esploso grazie alla saga di Fast & Furious, esisteva un software che permetteva di controllare tutta una serie di parametri della proprio auto tramite Game Boy.

Stiamo riferendoci ovviamente alla mitica console portatile di casa Nintendo, mentre il programma in questione si chiamava DTEC, ed era realizzato da un'azienda americana, leggasi TurboXS. Di recente tale cimelio è ricomparso su un canale di TikTok denominato CarTok, e sono state mostrate tutte le sue particolari funzioni.

Tramite il Game Boy modello Advance, quindi quello che si apriva e chiudeva, era possibile modificare alcuni parametri della propria auto e controllarne altri, come ad esempio il contagiri, modificare la pressione di sovralimentazione del turbo, ma anche l'indicatore del rapporto aria/carburante e molte altre diavolerie.

Si trattava di un software che aveva raggiunto una certa fama nel mondo del tuning, tanto che quando venne rilasciato, parliamo del 2004, era stato pensato appositamente per auto specifiche, leggasi le classiche "Jappo" che passavano spesso e volentieri sotto la cura delle officine, vedi Mazda RX-7, Mitsubishi Evo ed Eclipse, Nissan 240sx e Toyota Supra.

Fra queste non poteva mancare la Subaro Impreza, la cui versione STI è stata svelata a Tokio di recente, ma che ha senza dubbio perso il fascino di un tempo. La particolarità del DTEC era che il Game Boy veniva utilizzato sia come display ma anche come dispositivo di input, visto che tramite i tasti presenti sulla console portatile si potevano modificare determinati parametri a piacimento.

Vista la diffusione, TurboXS aveva pensato di preparare una versione per il Nintendo DS a doppio schermo, ma alla fine non se ne fece più nulla. Nel corso degli anni il software è quindi uscito di produzione forse anche per una questione di prezzi visto che lo starter kit DTEC costava 229 dollari nel suo modello base, mentre per avere la versione completa bisogna spendere 550 dollari più il costo del Game Boy, che all'epoca era a listino a 99 dollari. Un curioso cimelio che ora è divenuto assolutamente ricercato sia dai collezionisti di videogiochi quanto di auto.