Quali gallerie suonano meglio per il V6 della Stelvio? Alfa Romeo ha stilato la Top 10

Non serve avere una supercar da pista per godere di un bel sound proveniente dal motore della propria auto. Alfa Romeo ad esempio, sa come deliziare il nostro udito col V6 da 2.9 litri twin-turbo che equipaggia la Stelvio e la Giulia Quadrifoglio. E si sa, quando il sound c’è, manca soltanto una galleria per amplificarlo.

Alfa Romeo lo sa bene, per questo si è imbarcata in un curioso studio che ha portato alla creazione di una Top 10 dei tunnel col suono migliore (anche se nel futuro Alfa Romeo ci sono tanti bolidi elettrici). La ricerca è stata fatta in Regno Unito, chiedendo aiuto ai tanti fan del brand, che hanno dovuto nominare i loro tunnel preferiti quando c’è da salire con i giri del motore.

I nomi dei dieci tunnel più votati sono stati inviati a Sandy Brown, una società di consulenza acustica nota per i suoi lavori di miglioramento della Royal Albert Hall, che successivamente ha inviato i suoi esperti in ogni location per effettuare dei rilevamenti a bordo di una Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (a proposito di versioni speciali, guardate l’Alfa Romeo Stelvio GT Junior), registrando l’audio da dentro l’abitacolo, con i finestrini abbassati, così da avere due tipologie di risultato: quello oggettivo, basato sugli strumenti, e quello soggettivo provato dagli occupanti del mezzo. La media dei voti ha dato vita alla classifica che trovate qui sotto.

Ne è uscito che il tunnel dal sound più godurioso è quello di Penmaenbach, nel Galles del Nord, lungo 658 metri, grazie alla sua particolare forma a U e alla superficie stradale poco rumorosa. Al secondo posto c’è il tunnel di Saltash, in Cornovaglia, lungo appena 410 metri e con un limite di velocità di 50 km/h, “quanto basta per poter godere appieno del sound proveniente dal V6 Alfa Romero”. Sul gradino più basso del podio c’è invece il tunnel di Beaminster, a Dorset, caratterizzato da una forma a U che permette al guidatore di udire chiaramente il sound dell’auto nonostante il traffico.

A seguire gli altri sette che vedete nella classifica, e se il supporto visivo non vi bastasse, sappiate che la casa del biscione ha creato una playlist video su YouTube dove potete ascoltare il rumore della Stelvio in ogni galleria, ordinato per ordine di piazzamento nella classica. Siete pronti a pianificare un viaggio nel Regno Unito che attraversi tutte queste gallerie?