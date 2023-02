La 'gaffe' del SMM Ferrari: Carlos Sainz in bianconero. Lo spagnolo: 'Non sono morto!'

Decisamente curioso quanto accaduto nelle scorse ore sulla pagina ufficiale Instagram della scuderia Ferrari: il social media manager ha pubblicato una foto in bianco e nero di Carlos Sainz e Charles LeClerc quasi come fosse un addio.

Le foto sono apparse in effetti alquanto curiose visto che è raro vedere degli scatti in bianco e nero se non per occasioni funebri o comunque di dramma e tristezza, soprattutto nella cultura anglosassone.

Lo sa benissimo anche lo stesso pilota spagnolo di Ferrari che si è apprestato a commentare: “Ho pensato che questo fosse un RIP su di me! Ma sono ancora qui”, con migliaia di like sotto al commento. Molti sono stati anche gli utenti che hanno espresso il proprio disappunto, o per lo meno il loro stupore, come ad esempio chi ha scritto: “Per un secondo ho pensato che Carlos fosse morto”, ma anche: “Non fatelo mai più”, e sullo stesso tenore: “Mai più foto in bianco e nero per favore. Ho avuto un infarto”.

Ovviamente l'intento del social media manager di Ferrari era differente, ma evidente il suo messaggio non è stato compreso. In ogni caso Maranello ha deciso di mantenere gli scatti senza eliminarli e se voleste, potrete vederli voi stessi sulla pagina Instagram della Rossa.

Curioso siparietto a parte, Carlos Sainz si prepara all'avvio della stagione, quando mancano solamente tre giorni al primo weekend del mondiale di Formula 1 2023. Dopo i test in Bahrain tenutisi la scorsa settimana, Sainz è apparso ottimista: “Abbiamo concluso il test senza intoppi, completando il programma previsto per questi tre giorni e per questo voglio dire grazie a tutta la squadra, sia qui che a Maranello. Oggi ci siamo concentrati su prove di simulazione sia di qualifica che della gara per completare tutte le verifiche che avevamo pianificato. Ora analizzeremo in profondità i dati per arrivare preparati al meglio al primo GP della stagione. Non vedo l’ora di tornare in pista qui fra una settimana”.

La Red Bull è stata la monoposto più veloce nei test? I dati parlano chiaro ma in ogni caso, numeri a parte, conterà il weekend di gara. In attesa del semaforo verde Sky Sport ha inaugurato ieri la stagione motori 2023 con ben 320 gare in programma.