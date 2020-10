La GAC Enpulse Concept è la rivale cinese della Tesla Roadster

Molti italiani potrebbero non conoscere GAC (acronimo di Guangzhou Automobile Group Co.), e ciò sarebbe assolutamente legittimo. Stiamo parlando però di un produttore di automobili il quale potrebbe cominciare a farsi sentire ampiamente nel corso dei prossimi anni.

Questo perché, oltre a essere la sesta casa automobilistica cinese per numero di veicoli venduti, adesso vuole anche entrare nel settore delle vetture sportive attraverso la formidabile GAC Enpulse. Al momento il bolide è soltanto in fase di concept, ed è stato presentato poco tempo fa al Salone di Pechino 2020, ma è sviluppato su basi solide e mira ad arrivare sul mercato nel più breve tempo possibile.

L'architettura della Enpulse deriva da una divisione ricerca e sviluppo concentrata esclusivamente sull'applicazione di tecnologie completamente elettriche, ma l'attuale stadio di avanzamento dei lavori non ci permette di sapere praticamente nulla in relazione alle specifiche tecniche della roadster, tranne per il fatto che a muoverla ci penseranno due unità elettriche.

Interessante inoltre l'origine dell'estetica che caratterizza la Enpulse, la quale non è stata disegnata in Cina, bensì presso il centro di design GAC Advanced Design, situato a Los Angeles. Pertanto, dato che non possiamo discutere dei numeri, ci è perlomeno concesso di dare un'occhiata ravvicinata grazie alla galleria di immagini in fondo alla pagina.

A un primo sguardo vediamo delle linee sicuramente moderne, con fari sottili e allungati dotati di tecnologia laser, luci posteriori che attraversano tutta la larghezza della EV e culminano sulla fiancata e cerchi aerodinamici e futuristici. La carrozzeria è sportiva, e associa tratti spigolosi a un design morbido il quale abbraccia il minimalismo ed evidenzia un elemento piuttosto peculiare: la quantità di dettagli in rosa dentro e fuori dall'abitacolo.



In chiusura vogliamo tornare al bolide elettrico accennato nel titolo. La Tesla Roadster gode di un'attenzione elevatissima sopratutto per le incredibili promesse fatte dal CEO della casa automobilistica californiana, Elon Musk. L'attesta sta però per terminare, poiché Musk ha confermato il debutto della vettura al Nürburgring entro pochi mesi.