Nel futuro Volkswagen potrebbe esserci una sportiva elettrica con oltre 500 CV

L’ultima VW Golf a motore termico arriverà il prossimo anno, perché la casa di Wolfsburg si sta concentrando sempre di più sulla mobilità elettrica per il futuro del marchio, ma ciò non significa che non ci sia più posto per le sportive, e infatti potrebbe arrivare una sportiva elettrica Volkswagen con una potenza superiore ai 500 CV.

In questi anni Volkswagen ha investito molto sulla mobilità elettrica, arrivando così a sviluppare e progettare drivetrain direttamente in casa: parliamo di piattaforme, motori, batterie e non solo, perché al momento sta sviluppando un proprio pulse inverter e un sistema di gestione delle temperature proprietario, che verranno equipaggiati sulla piattaforma MEB+ e secondo il costruttore saranno adatti ai veicoli entry-level fino alle sportive con oltre 500 CV.

Volkswagen ha dunque suggerito che una supercar elettrica è potenzialmente sviluppabile, e dunque non sarebbe scontato pensare ad una sportiva da circa 680 CV che possa rivaleggiare con la Porsche Taycan Turbo. Ovviamente non sarà il focus principale della casa di Wolfsburg, che prima di tutto aggiungerà nuovi veicoli all’interno della sua gamma, nella fattispecie SUV, berline e compatte.

E a proposito di compatte, sono apparse le prime immagini della Volkswagen ID. 2 che promette di essere economica e alla portata di tutti.