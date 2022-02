In futuro vedremo una nuova piattaforma social creata da Elon Musk, CEO di Tesla?

Se Elon Musk è un nome che ormai è sulla bocca di tutti un motivo ci sarà. Il CEO di Tesla ha rivoluzionato numerosi mercati, tra i quali c’è quello aerospaziale, automobilistico e finanziario. E se arrivasse la rivoluzione Musk anche nel mondo dei social? Sono voci di corridoio, ma chissà che non arrivi davvero una nuova piattaforma in futuro.

Il giornalista Matt Wallace, sulle pagine di Benzinga ha dichiarato che c’è sempre più interesse da parte del pubblico verso una nuova piattaforma che porti il nome di Mr. Musk. Wallace ha chiesto su Twitter se le persone apprezzerebbero l’idea e la risposta è stata più che positiva. Inoltre ha aggiunto che con la continua crescita nella richiesta, prima o poi potrebbe davvero succedere, e la piattaforma partirebbe a gonfie vele grazie allo strabordante seguito di Elon, che su Twitter conta più di 70 milioni di followers.

A questo bisogna aggiungere il poco celato disprezzo che Elon Musk nutre nei confronti delle piattaforme nate da Zuckerberg, e in particolare di Instagram, come espresso dal CEO Tesla stesso in un podcast con Joe Regan, tanto che ha cancellato le pagine Facebook dedicate a Tesla e Space X.

Un altro autore di podcast, Dinesh D’Souza, ha scritto un tweet in cui suggeriva a Mr. Musk varie vie per cambiare radicalmente l’attuale contesto culturale e politico, e tra questi c’era anche la creazione di un nuovo Social Network. Elon Musk ha risposto a questo tweet, definendola "un’idea interessante".

Quindi chissà che non possa esserci davvero qualcosa che bolla in pentola, che possa rivoluzionare anche il mondo dei social. Nel frattempo, Tesla ha annunciato l’arrivo delle ricariche notturne gratuite presso i Tesla Supercharger anche in Europa.