Quale futuro per Valentino Rossi? Il campione sogna la 24 Ore di Le Mans

L’annuncio di ieri 5 agosto 2021 fatto da Valentino Rossi ha sconvolto il mondo della MotoGP ma non solo: il 9 volte campione del mondo ha deciso di ritirarsi dalla competizione, dopo aver segnato in maniera indelebile la categoria come l’intera disciplina in 25 anni di carriera.

Per annunciare il ritiro, arrivato come una doccia fredda per i tifosi, il motociclista italiano ha scelto una conferenza stampa del GP d’Austria, là dove ha guadagnato il suo primo podio nel 1996 correndo in 125. Valentino Rossi ha dunque chiuso un cerchio che ha cambiato la vita a moltissimi appassionati, a 42 anni è però ancora troppo giovane per andare in pensione e qualcuno già pensa a un suo ritorno in grande stile. Non nel mondo delle due ma in quello delle quattro ruote.

A paventare un futuro simile è stato lo stesso Valentino Rossi, che in conferenza stampa ha confessato il suo desiderio di competere in una 24 Ore di Le Mans - anche se appunto è solo un desiderio per ora, non c’è nulla di ufficiale. Che il campione passi alle auto per puro divertimento? Assolutamente no: “Non gareggi mai per divertirti, se sei un vero pilota gareggi per essere il più forte e per vincere” ha detto ai giornalisti - dovesse accadere sul serio, ci sarà dunque da divertirsi.

Con 115 vittorie su 400 corse, e con tanto di 235 podi, Valentino Rossi è effettivamente stato il più forte per molto, moltissimo tempo - e la storia potrebbe non essere finita qui.