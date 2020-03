Il futuro di Tesla nelle mani della Model Y: arriveranno finalmente i profitti?

Tesla è operativa solo da pochi anni, in questo 2020 saranno 17, un periodo sempre in bilico per l'azienda che solo negli ultimi trimestri ha iniziato a macinare qualche vero utile grazie alla Tesla Model 3. Il piano però non è completo, la vera svolta potrebbe essere la Model Y, che potrebbe finalmente rendere Tesla un'azienda in perfetta salute.

È l'analisi che fa il canale YouTube Redline Reviews in un video chiamato "La Model Y porterà finalmente degli utili a Tesla?". Gli anni passati sono stati sì pieni di soddisfazioni per la società di Elon Musk ma anche di tanti punti interrogativi. Più volte i migliori analisti finanziari hanno dato l'azienda per spacciata, sull'orlo della bancarotta, questo ovviamente prima degli ottimi risultati di fine 2019 e le azioni schizzate oltre i 900 dollari in borsa.

Questa gloriosa parte è stata realizzata grazie all'arrivo sul mercato della Model 3, prima berlina Tesla destinata effettivamente "alle masse", visto il suo prezzo contenuto rispetto a Model S e Model X. Parliamo però di una berlina, come si dice nel video in questione, un tipo di auto che piace sicuramente agli americani ma non a tutti - con moltissimi automobilisti che preferiscono auto più massicce e spaziose. Per questo motivo sarà interessante vedere arrivare fra le mani degli utenti il nuovo Cybertruck, altro modello che comunque potrebbe riguardare una piccola "nicchia" di utenti "futuristici".

La Model Y invece sembra avere tutto per far schizzare le vendite Tesla in alto: ha lo stesso DNA della Model 3 ma ha allo stesso tempo più spazio, più posti a sedere (fino a 7), è più alta e ha una capacità di carico superiore - tutte caratteristiche che hanno reso il segmento dei SUV il più richiesto degli ultimi tempi. Il tutto a circa 40.000 dollari di partenza negli USA, un prezzo che potrebbe finalmente portare a Tesla profitti importanti e sbaragliare ulteriormente la concorrenza elettrica. Siete pronti a scommettere sul successo di Elon Musk?