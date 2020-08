Il futuro di Subaru svelato da una fuga di notizie! Tra WRX ed elettrificazione

Il futuro di Subaru sarà raggiante, da una slide di presentazione pubblicata da AutoGuide sembra che la casa delle Pleiadi resterà fedele al suo DNA. Saranno lanciate sul mercato le nuove versioni dei modelli che l'hanno resa celebre, nuovi allestimenti Wilderness pensati per l'off-road e un crossover elettrico.

Non c'è Subaru senza WRX, la nuova generazione arriverà sul mercato nel 2022, con la produzione che sarà avviata a fine 2021. Un data che coincide con le passate voci di corridoio ma ora sorprendente rispetto al debutto della nuova Impreza nel 2023. Subaru potrebbe sfruttare il periodo sul mercato del modello più prestazionale per raccogliere dati importanti per lo sviluppo della Impreza, oppure potrebbe essere la prova che le nuove WRX e Impreza saranno modelli notevolmente diversi. Nel 2023 arriverà la WRX in versione Sti. Tutti i rumor convergono sul 2,4 litri boxer da 400 CV e sul cambio manuale a sei marce come unica opzione. Sarà il sogno proibito di chi è cresciuto a pane e Colin McRae.

La nuova BRZ, sviluppata in collaborazione con Toyota, sarà prodotta a partire dalla primavera 2021. Nonostante il prototipo marciante già in strada non si hanno notizie certe sul propulsore che monterà. AutoGuide, in controtendenza con tutti, scommette sull'uso dello stesso 2,0 litri della prima generazione, elaborato (con turbo?) per garantire maggiore potenza.

Subaru è attenta alla sua storia ma anche al futuro, nella primavera 2022 inizierà la produzione del Subaru Evoltis, un crossover completamente elettrico. La vettura, al cui sviluppo partecipa anche Toyota, secondo AutoGuide avrà una potenza di 250 CV e 480 km di autonomia.

Ciliegina sulla torta le versioni Wilderness di Forester e Outback. Questi allestimenti saranno disponibili nel 2021 e andranno a potenziare le capacità fuoristrada dei due crossover. Anche la Crosstrek sarà disponibile con il pacchetto Wilderness, ma solo con la nuova generazione prevista nel 2023.