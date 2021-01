Il futuro di Smart è nei crossover elettrici, arriva la conferma ufficiale

Nel maggio 2020 Autocar aveva lanciato lo scoop: Daimler sarebbe stata al lavoro su un crossover elettrico Smart. Le voci si sono rincorse fino ad oggi e questa volta Automotive News conferma la futura produzione di un crossover Smart basato sulla piattaforma Geely Sustainable Experience Architecture.

Il nuovo crossover sarà frutto dell'accordo siglato lo scorso anno tra Dailmer e il colosso cinese, per Geely il brand Smart ha un forte potenziale di crescita. Un mese fa Daimler ha venduto la fabbrica Smart di Hambach, in Francia, alla Ineos, che vi produrrà il fuoristrada Granadier, tuttavia ciò non ha fermato la produzione della piccola citycar. Sembra che sotto la gestione Ineos nasceranno le linee di assemblaggio per il futuro crossover elettrico Smart e forse anche di un SUV Smart dalle dimensioni ancor maggiori.



Daniel Lescow, vice president Sales & Marketing di Smart, ha di fatto confermato l'esistenza del crossover spiegando ad Automobilwoche (portale legato ad Automotive News) che il suo arrivo non cannibalizzerà le vendite delle compatte Mercedes-Benz, altro marchio del gruppo Daimler. In un post LinkedIn Lescow ha inoltre dato ulteriori dettagli sul futuro della Smart: “Il potenziale è ampio, non solo in Europa ma anche in Cina. I SUV stanno diventando i veicoli più popolari in Cina”. Il cerchio, con Geely, si chiude.



Smart subirà una trasformazione rispetto a ciò che rappresenta attualmente il brand e cambierà radicalmente target. “La lunghezza del veicolo non è più un fattore decisivo per noi... abbiamo ridefinito i requisiti per Smart”, ha detto Lescow ad Automobilwoche, aggiungendo “vogliamo apparire ancora più premium e non sembrare così giocosi”. (nella foto cover Smart EQ ForTwo)