Il futuro secondo Honda: sarà possibile scambiare le batterie di auto, moto e tagliaerba

Honda all’EICMA 2022 ha presentato lo scooter elettrico EM1 e: dotato dell’Honda Mobile Power Pack, sistema a batteria asportabile che, in realtà, servirà anche per molto altro. L’idea del produttore giapponese è chiara: rendere tali batterie utilizzabili anche su tosaerba, automobili e case.

L’obiettivo di Honda è uno solo: eliminare le batterie monouso e creare un ecosistema in cui vari tipi di veicoli possano condividere un pacco batteria comune. A dichiararlo sono stati il CEO di Honda Toshihiro Mibe e il capo dell'elettrificazione Shinji Aoyama a Tokyo, durante un’intervista ripresa anche da The Drive. Se si vuole raggiungere la carbon neutrality entro il 2050, per il marchio nipponico questa deve essere la soluzione.

Agli occhi di Honda basterebbe avere un Honda Mobile Power Pack e accedere a un Power Pack Exchanger, ovvero un “distributore automatico” dove i vari Power Pack vengono ricaricati, stoccati e condivisi tra i cittadini. In questo modo, si crea un ecosistema continuamente attivo e capace di soddisfare le esigenze di chiunque. Non manca però una ulteriore soluzione residenziale, la quale può ospitare quattro Mobile Power Pack ricaricabili con pannelli fotovoltaici installati sull’abitazione.

Applicando questo concept a più case, appartamenti, o persino edifici aziendali, si ottengono numerose batterie riutilizzabili in più contesti, dagli scooter alle automobili, passando per moto da cross, tosaerba o direttamente la rete elettrica casalinga. Il sistema concepito da Honda, al momento, è installato a Tokyo e consente agli abbonati di sbloccare i pacchi batteria dal Power Pack Exchanger per utilizzarlo su scooter Honda EM1 ma, in futuro, la gamma sicuramente si amplierà realizzando l’ecosistema desiderato.

Peraltro, proprio Honda recentemente ha detto che le batterie a stato solido salveranno le alte prestazioni.