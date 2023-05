Nel futuro di Seat non ci saranno più le auto? Focus sulla mobilità urbana entro il 2030

Sul finire del 2022 ci si chiedeva quale sarebbero state le sorti del marchio Seat, e addirittura c’è chi pensava anche ad un possibile addio. Il Gruppo VW ha messo subito in chiaro che il marchio iberico non sarebbe scomparso, ma effettivamente bisognava capire cosa farne. Ebbene, il focus di Seat si sposterà sulla mobilità urbana entro il 2030.

Negli ultimi tempi Seat si è ritrovata in un limbo alla ricerca della propria identità. Seat era considerato un marchio entry-level del Gruppo VW, ma ultimamente Skoda sta macinando numeri importanti, oltre a vantare diversi modelli elettrificati, al contrario del marchio spagnolo. La divisione sportiva Cupra invece è diventato un marchio a sé grazie al successo dei suoi modelli, ora proiettati sul futuro elettrico.

Per questo motivo Seat potrebbe abbandonare il mercato dell’auto per abbracciare i veicoli della mobilità urbana, come microcar e scooter. La conferma arriva da un insider dell’azienda che ai microfoni di Autocar ha dichiarato: “Stiamo ora analizzando quale ruolo giocherà Seat in futuro, quando la combustione finirà. Seat potrebbe trasformarsi in un fornitore di soluzioni di mobilità/un marchio di mobilità urbana per i giovani, come con Seat Mo”.

Il Seat Mo 125 Performance è lo scooter elettrico cittadino ad alte prestazioni del brand, nonché l’unico veicolo EV attualmente presente nella gamma del marchio, e quindi nei prossimi anni potrebbe essere affiancato da altri modelli analoghi dedicati ai giovani e per l’utilizzo in città.