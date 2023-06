In futuro Rolls-Royce potrebbe abbandonare i modelli a batteria in favore dell'idrogeno

Le case costruttrici di automobili sono in corsa per raggiungere le emissioni zero, e ognuno ha un proprio piano d’azione: Toyota vuole recuperare con batterie da oltre 1.000 km, invece Rolls-Royce potrebbe abbandonare ogni piattaforma a batteria puntando invece all’idrogeno, come dichiarato dal CEO del brand durante un’intervista.

Torsten Müller-Ötvös è stato intervistato ai microfoni del magazine inglese Autocar e ha dichiarato che quando la tecnologia avrà raggiunto il giusto livello di sviluppo allora la casa di Derby potrebbe pensare ad uno switch verso la tecnologia a idrogeno. Al momento l’unica vettura elettrica di Rolls-Royce è la Spectre, ma il CEO ha aggiunto che data la posizione di lusso e di nicchia dei suoi modelli, lo sviluppo e l’adozione della propulsione a idrogeno potrebbe funzionare, escludendo però l’utilizzo di motori a combustione in favore delle celle a combustibile.

"Penso che un motore a combustione a idrogeno non sia qualcosa che vorrei in alcun modo esaminare, perché è stato testato già anni fa. Questo non è il modo più efficiente per utilizzare l’idrogeno”. Il CEO ha poi aggiunto: “Se l'idrogeno verrà utilizzato in futuro, allora saranno le celle a combustibile. E le celle a combustibile non sono niente di diverso da una batteria. È proprio così che ottieni l’energia”.

L’unico elemento che potrebbe remare contro a questa scelta sarà solo la reperibilità dell’idrogeno, dato che ricaricare una batteria sta diventando un problema minore, specie guardando alla clientela di Rolls-Royce: “Ovviamente non puoi avere la ricarica a idrogeno a casa, mentre con le BEV hai un grande vantaggio e tutti i nostri clienti hanno grandi garage. C'è molto spazio a casa e c'è molto spazio negli edifici per uffici per installare la ricarica. Molti dei nostri clienti hanno già la ricarica installata a casa perché, per molti di loro, la Spectre non è la prima auto elettrica”.