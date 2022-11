Nel futuro di OLA anche auto e moto elettriche: annunciati i piani di sviluppo

OLA Electric è il manufacturer indiano di moto elettriche con il maggior tasso di crescita (in termini di vendite) negli ultimi mesi e ora ha appena annunciato i piani di sviluppo a lungo termine. Nel futuro della società ci sono automobili e moto elettriche.

L’obiettivo primario è di diventare un produttore focalizzato completamente sulla mobilità elettrica, con una line-up tutta rivista. Vedendo come la compagnia indiana è stata aggressiva nel segmento degli scooter elettrici, non sorprende venire a sapere che ora vuole spostare il suo baricentro anche su moto elettriche più potenti.

Le novità però non finiscono qua, infatti OLA punta a diventare un produttore di automobili entro la fine del 2024. OLA intanto ha lanciato sul mercato il suo S1 Air lo scorso mese di ottobre con un prezzo di circa 1.000 euro al cambio diretto, così da posizionarsi nella fascia budget. Durante un'intervista il CEO di OLA ha detto di voler riuscire a penetrare in tutti i tre mercati principali, quello di fascia bassa, popolato da scooter economici, quello di fascia media e anche quello premium grazie a una futura moto elettrica.

Vedremo se queste moto proposte da OLA avranno le nuove batterie “Nanodot”, capaci di ricaricarsi in soli 5 minuti. Nonostante l’arrivo di competitor molto agguerriti, OLA non sembra molto preoccupata dalle nuove uscite, come l'Ultraviolette F77, moto prodotta da TVS che debutterà proprio questo mese di novembre. È interessante vedere come il mercato degli scooter elettrici stia crescendo a dismisura e come questi rappresentino il 15% dei nuovi scooter venduti in India, una percentuale che sale vicino al 40% nelle grandi città.

Anche in Italia la crescita di questi mezzi non si arresta, nel 2022 siamo a +77% rispetto al 2021. Il merito è anche dell'Ecobonus per moto e scooter ripartito a ottobre 2022.