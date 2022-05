Per il futuro Mercedes punta tutto sul lusso e sfoltisce i segmenti compatti

Durante l’evento “Economics of Desire”, Mercedes ha svelato il proprio piano strategico per il futuro che vira verso le parti alte della gamma, con il 75% degli investimenti che verrà destinato al segmento luxury, a discapito dei segmenti minori, che avranno un numero inferiore di vetture.

Nel futuro di Mercedes saranno quindi tre le principali famiglie di prodotti: Entry Luxury, Core Luxury e Top-End Luxury. Nella famiglia delle Entry Luxury non ci saranno più 7 modelli bensì 4, e si tratta del segmento al cui interno troviamo la Classe A e la GLA ad esempio. La casa non ha specificato quali modelli verranno tagliati fuori, ma è probabile che la CLA Shooting Brake sia una di quelle, dato che Mercedes ha già chiarito di voler fare a meno delle station wagon.

La famiglia Core Luxury comprenderà invece i modelli storici del marchio come la Classe C e la Classe E in tutte le loro declinazioni, vale a dire berlina, station wagon e SUV, nelle varianti a motore termico e ovviamente a motore elettrico, che diventerà poi l’unico disponibile più avanti ancora. Tra l’altro si arricchirà subito di un nuovo modello, con il debutto della nuova Mercedes Classe E attesa per il 2023, così da rivaleggiare con la sfidante storica, BMW, che ha appena presentato le nuove Serie 3 e Serie 3 Touring.

Il gruppo Top-End Luxury è quello su cui la casa punta maggiormente, con l’obiettivo di incrementare le vendite del 60% entro il 2026. In questa famiglia non ci sono soltanto le ammiraglie e i SUV come Classe S e GLS (nelle loro varie declinazioni motoristiche), ma anche i modelli brandizzati Maybach, AMG e Classe G. Inoltre sarà più facile vedere la nascita di edizioni speciali basate sui modelli di questa famiglia, a partire proprio dalla Mercedes-Maybach Classe S Limited Edition Maybach by Virgil Abloh.

La ricerca del lusso andrà poi di pari passo con l’incremento della tecnologia di bordo, con l’obiettivo di dotare tutte le vetture con il sistema operativo MB.OS, che nel 2024 arriverà anche sui modelli più compatti.