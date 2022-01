Nel futuro di Mercedes non c'è spazio per le station wagon: spariranno entro il 2030

I gusti degli automobilisti sono cambiati negli ultimi anni, e sono ormai finiti i tempi in cui le città pullulavano di station wagon tedesche. Adesso è l’epoca dei SUV e dei crossover, e c’è sempre meno spazio per le berline allungate. Mercedes ha tenuto d’occhio il trend, e pare che le station wagon spariranno dalla gamma delle frecce d’argento.

La notizia arriva da un report di Automobilwoche, che riporta l’intenzione da parte di Mercedes di interrompere l’offerta dei modelli station wagon entro il 2030. Questa scelta inizierà a prendere forma con l’eliminazione della CLA Shooting Brake quando uscirà il nuovo modello nel 2025, a cui seguirà la Classe E, anch’essa sprovvista di variante station wagon e attesa per il 2030.

Che l’idea fosse nell’aria lo si evince anche dalla gamma attuale, con la Classe C All Terrain, la versione con destinazione d’uso più votata all’avventura (a quanto pare la Mercedes Classe C All Terrain può resistere anche ai salti in fuoristrada) che è venduta soltanto in Europa perché non ha molta richiesta negli altri mercati.

Inoltre bisogna aggiungere che lo scorso settembre, il CEO di Mercedes, Markus Schäfer, parlò proprio dell’evidente diminuzione di interesse verso il segmento in questione, con i consumatori sempre più proiettati verso i SUV e i crossover. A questo bisogna aggiungere i grossi investimenti che Mercedes (ma anche le altre case automobilistiche) sta affrontando verso il mondo della mobilità elettrica (a proposito, guardate la Mercedes-Benz Vision EQXX, l’auto EV che promette 1000 km di autonomia), quindi tutte le forze del costruttore verranno concentrate sui settori più importanti del momento, tra i quali non figura il segmento delle station wagon.