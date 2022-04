Nel futuro Lancia ci sono tre nuove auto: Ypsilon, Aurelia e Delta, con griglie luminose

Nel piano “Dare Forward 2030” presentato da Stellantis si parla anche di un marchio che sembrava ormai abbandonato a sé stesso, ma che è pronto ad un rilancio importante: Lancia si prepara a nuova vita non solo in territorio nazionale ma anche sul mercato europeo, prima di diventare un brand full electric nel 2028.

La rinascita si basa sulla presentazione di tre nuovi veicoli, che faranno il loro debutto con una cadenza di due anni tra uno e l’altro, partendo ovviamente dalla Ypsilon di quarta generazione. Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha affermato: “Il futuro di Lancia è già presente ed entro fine 2022 avremo un primo assaggio del nuovo corso che ci porterà a diventare un marchio credibile nel mercato premium, all'insegna di una mobilità innovativa, pulita e sicura”.

La nuova Ypsilon è attesa per il 2024 e arriverà soltanto con powertrain ibridi o elettrici. Due anni più tardi sarà la volta del ritorno di un nome storico per il brand italiano, ossia l'Aurelia, che abbandonerà il look da berlina diventando invece un crossover elettrico. Infine, nel 2028 ci sarà il debutto della nuova Lancia Delta, che come sappiamo sarà full electric. A quel punto anche la Ypsilon dovrebbe quindi abbandonare le motorizzazioni ibride, raggiungendo così l’obiettivo di avere soltanto auto EV in gamma.

Non ci sono ancora dettagli o immagini che possano svelare il look di Aurelia e Delta, ma Lancia ha comunicato alcune curiosità inerenti il design delle prossime vetture, che sfoggeranno elementi presi a piene mani dal glorioso passato del marchio ma rivisitati in chiave moderna. L’iconica griglia a forma di calice verrà quindi riproposta e rivista con l’adozione di “elementi luminosi innovativi”, probabilmente sulla falsa riga di quanto visto ad esempio sulla mascherina della Skoda Enyaq Coupé RS.

Per quanto riguarda gli interni invece, la casa mira ad avere rivestimenti realizzati con materiali riciclabili, ma caratterizzati da qualità elevata prendendo come riferimento Mercedes. Inoltre verrà introdotta l’interfaccia virtuale SALA (Sound Air Light Augmented), attraverso la quale i proprietari potranno regolare il sistema audio, in condizionamento e le luci ambientali da un’unica postazione.

Infine per agevolare il rilancio su larga scala, Lancia ha intenzione di aprire 100 punti vendita in 60 città europee, e se le vendite andranno nel verso giusto, il brand compierà ulteriori passi avanti per spostare la presenza del marchio anche al di fuori del vecchio continente.