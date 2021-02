Il futuro di Jaguar è avvolto nella nebbia: arriverà uno stop alle sportive?

Il mondo dell'auto sta pian piano eseguendo una importante transizione che porterà buona parte dei modelli di autovettura a muoversi principalmente attraverso l'energia stoccata nei pacchi batterie, ma a quanto pare Jaguar è restia a intraprendere tale sentiero a testa bassa.

Con la gestione del nuovo CEO, Thierry Bolloré, sembra che il brand stia avendo qualche difficoltà nell'elettrificare parte della propria gamma con pieno successo. Poco fa Jaguar ha annunciato di aver staccato la spina al progetto che avrebbe dovuto portare sul mercato una XJ elettrica (fino a pochi mesi fa le speranze erano ancora accese) sulla quale il team ha lavorato per anni, e le vetture più spiccatamente sportive non implementeranno una batteria a breve.

Top Gear ha chiesto al nuovo boss di Jaguar-Land Rover maggiori informazioni circa il prossimo futuro delle sportive del marchio britannico, e la sua riposta ha con ogni probabilità fatto scattare un allarme nella mente di parecchi appassionati, perché la compagnia potrebbe persino smettere di produrre bolidi di un certo tipo.

Questa la dichiarazione di Bolloré in merito all'estensione della lineup di prodotti:"Sarà più compatta rispetto a quella di adesso." In merito alla possibilità di lanciare nuove sportive in futuro ha risposto:"E' una domanda che stiamo considerando attentamente. Non risponderò adesso perché è una questione importante per noi, ma risponderemo quando decideremo con esattezza cosa vogliamo fare col nuovo portfolio Jaguar."

E' chiaro che Bolloré non ha escluso categoricamente l'assenza di sportive nel futuro del marchio, ma una affermazione tanto ambigua lascia comunque aperta una porta che alcuni clienti vorrebbero certamente vedere blindata come una cassaforte.



A ogni modo, seppur con un ritmo non propriamente rapido, l'elettrificazione dei veicoli proprietari procederà e diverrà sempre più importante, ma una eventuale svolta verso i SUV e le berline di medie e grandi dimensioni la quale escluda i modelli con più verve non è da scartare a priori. In tal proposito ci teniamo a citare il probabile Jaguar J-Pace che, con una mole importante e prestazioni niente male andrebbe a breve a sfidare la Tesla Model X.