Il futuro all'insegna dell'elettrico: un artista immagina le hypercar abbandonate

Il futuro delle automotive è all'insegna della sostenibilità ambientale e già in tempi moderni le aziende stanno iniziando a virare i propri progetti sul campo dell'elettrico o su fonti meno inquinanti degli attuali motori a combustione. Ma cosa accadrà un giorno alle bellissime hypercar di oggi?

Solo qualche giorno fa Ferrari ha svelato la nuova Hypercar, eppure un giorno queste vetture entreranno a far parte soltanto della storia dell'automobilismo. L'artista italiano DizzyViper si è domandato proprio cosa accadrà alle vetture che oggi ci fanno tanto sognare in un futuro -ancora molto lontano da questo- quando non verranno più utilizzate e commercializzate.

L'illustratore ha così reso alcune di queste auto, come la celebre Bugatti Chiron o la McLaren Senna, con un'atmosfera vintage, abbandonate a sé stesse nei garage o parcheggiate in luoghi sperduti, il tutto con tanta polvere e ragnatele. Le immagini in questione hanno fatto il giro del web poiché sollevano interessanti spunti di riflessione in merito a cosa potrebbe accadere un domani a tutte quelle vetture sportive che un giorno faranno soltanto parte dei ricordi e della cultura di massa. Potete apprezzare un paio delle sue creazioni in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste rappresentazioni grafiche? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.