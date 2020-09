Il futuro della hypercar Evija a rischio? Lotus scarica il partner Williams

Non è facile sviluppare una hypercar elettrica da quasi 2000 CV, soprattutto se di mezzo si scatena una pandemia. Lo sa bene Lotus, che è stata costretta a rimandare le consegne della Evija a metà 2021. Da oggi la vicenda si arricchisce con un nuovo colpo di scena: Lotus ha concluso la sua collaborazione con Williams Advanced Engineering.

WAE era il partner principale nello sviluppo della Evija e sembra non aver preso bene la notizia, affermando che la decisione di Lotus “è illegale e senza alcuna base giuridica, presa per ragioni commerciali di Lotus/Geely esterne al progetto.” I dettagli della risoluzione del contratto non sono ancora pubblici, tuttavia WAE afferma che ogni accusa di Lotus sulla violazione dei termini del contratto è “falsa e forzata”.

Williams sta intraprendendo un'azione legale nei confronti di Lotus, chiedendo anche il pagamento di una serie di fatture risalenti a partire da aprile 2020. Secondo WAE la decisione di Lotus farà perdere alcuni posti di lavoro e mette a rischio il lancio commerciale della Evija. La hypercar elettrica è nelle fasi finali di progettazione e WEC ha dichiarato di essersi concentrata con tenacia sullo sviluppo nonostante l'arrivo del Covid-19.

La testata Autocar, che ha riportato la vicenda e ascoltato WAE, ha ricevuto durante la stesura di questo testo la risposta ufficiale da parte di Lotus:

“Quando il programma è entrato nelle sue fasi finali, prima del blocco causato dal Covid, Lotus ha deciso di portarsi il progetto in casa a causa dei problemi nelle consegne da parte di Williams Advanced Engineering. Lotus, come precedentemente dichiarato, completerà ed affinerà lo sviluppo internamente presso il nuovo Advanced Technical Centro nel Warwickshire.”

La notizia stupisce soprattutto in virtù del futuro elettrico di Lotus, la Evija è essenziale per la costruzione di una reputazione su questo tipo di tecnologia e WAE era un prezioso partner con competenze specifiche.