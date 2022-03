Nel futuro di Ford c'è un nuovo crossover elettrico che sfiderà VW ID.4

Ford ha svelato i piani futuri del brand, e in particolare della divisione ‘Model e’ dedicata ai veicoli EV, annunciando l’arrivo di tre nuovi SUV elettrici per il 2024. Per farlo ha stretto una collaborazione con Volkswagen, che sarà quindi rivale ma anche collaboratore, dato che fornirà la sua piattaforma MEB per auto EV.

Da questa piattaforma in particolare nasceranno due veicoli, un SUV di medie dimensioni a cinque posti, e un SUV-coupé, i cui nomi sono ancora ignoti. Verranno però costruiti a Colonia, nella fabbrica che fino a poco tempo fa era dedicata alla produzione delle Fiesta, ma che di recente sta subendo una notevole trasformazione a seguito di un investimento da quasi 1,8 miliardi di euro volto a creare uno stabilimento completamente dedicato alle vetture elettriche, con tanto di reparto dedicato alla produzione in loco delle batterie.

Il SUV potrebbe quindi sfoggiare delle dimensioni paragonabili a quelle della Volkswagen ID.4 (qui potete leggere la nostra prova su strada della VW ID.4 GTX) con cui condivide la piattaforma, che dovrebbe adottare una batteria da 77 kWh (per imparare tutti i termini della mobilità elettrica c’è il nostro glossario delle auto EV), con Ford che prevede percorrenze fino a 500 km con una sola carica.

Ricordiamo poi che la piattaforma MEB di Volkswagen permette l’utilizzo di uno o due motori, con la trazione rispettivamente posteriore e integrale, con potenze che nel caso delle ID GTX arrivano a toccare i 299 CV. Stando alle dichiarazioni, il SUV verrà svelato entro la fine del 2022, così da entrare in produzione nel 2023.

Il crossover sportivo sarà probabilmente un’evoluzione di quanto descritto finora, con un corpo vettura più affusolato e una firma luminosa differente, e arriverà più avanti, nel 2024. Come detto in apertura però, i modelli elettrici saranno tre e infatti a questi due nuovi SUV verrà affiancata la Puma EV.