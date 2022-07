Il futuro è l'elettrico con batterie a stato solido: record di brevetti per Toyota

Toyota ha ben chiaro quali sono i piani dell'azienda sul lungo periodo. Il mondo dell'elettrico, infatti, sta cambiando il settore delle automotive ed è per questo che è diventato importante per le case automobilistiche adattarsi al progresso ed innovare per superare l'agguerrita concorrenza.

Toyota sta avendo un ruolo chiave su quello che sarà il mercato delle automobili in Giappone dal 2035, senza contare che il colosso è attualmente al lavoro anche ad un sistema di guida assistita sulla scia di Tesla.

Ad ogni modo, era il 2020 quando l'azienda rivelò il primo prototipo funzionante unicamente con batterie allo stato solido, promettendo di mostrare l'anno successivo il veicolo sperimentale prima della messa in produzione. La promessa, al 2022, non è però stata ancora mantenuta, seppur nel frattempo Toyota abbia dovuto fronteggiare i danni causati dal Covid e la crisi dei semiconduttori. Nonostante ciò, la casa sembra ancora in pole per la presentazione della prima auto funzionante con batterie a stato solido. Nikkei Asia, infatti, ha affermato che nessuno è allo stesso punto di Toyota in merito a questa tecnologia, dopotutto il colosso ha investito molte risorse su questo fronte tanto da possedere ben 1131 brevetti, ben più del doppio di Panasonic, il secondo il classifica, con i suoi 445 brevetti.

La Toyota Prius potrebbe essere la prima vettura ibrida con questa tecnologia, tuttavia questa resta ancora solo un'ipotesi prima di conferme ufficiali. E voi, invece, cosa ne pensate di questa scommessa sulle batterie a stato solido? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.