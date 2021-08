Ecco il futuro della climatizzazione secondo Ferrari: c'è un nuovo brevetto

Ferrari è di sicuro tra i migliori brand automotive al mondo se parliamo di performance, di innovazioni tecnologiche e di design dell'abitacolo. Le supercar di Maranello provano ad offrire al conducente le migliori feature disponibili sul mercato, e a quanto pare lo farà anche l'imminente super SUV che risponderà al nome di Purosangue.

Sembra infatti che Ferrari abbia appena depositato un nuovo brevetto, scoperto un paio di giorni fa dal ferrari296forum. Il titolo fa chiaramente riferimento ad un avanzato sistema di aria condizionata e, dando un'occhiata ai disegni, diremmo sia in grado di avvicinarsi alle soluzioni adottate per le più lunghe limousine di lusso. Delle telecamere termiche leggerebbero la temperatura in diverse zone dell'abitacolo, nonché quella di ogni singolo passeggero prendendo in considerazione il sesso di ogni individuo, la forma del corpo e il vestiario.

In base a vari parametri, che vengono automaticamente analizzati in tempo reale, il sistema adatta il flusso d'aria ottimale, la direzione dello stesso, la circolazione e, ovviamente, la temperatura dell'aria che uscirà fuori dai bocchettoni, definiti in questo caso come "pluralità di device da ventilazione". In questo modo i passeggeri di una Ferrari all'ultimo grido potranno godersi il viaggio in totale comfort senza discutere in merito alla regolazione dell'aria condizionata.



A ogni modo è particolarmente interessante notare che il brevetto tiri in ballo un veicolo ampio a quattro sedili. Dato che la GTC4Lusso non è ancora stata rimpiazzata saremmo portati a credere che il nuovo sistema possa essere implementato sull'imminente Purosangue. Il possente veicolo, denominato Ferrari Utility Vehicle (FUV) sarebbe il candidato perfetto per una funzionalità di questo tipo.



In effetti il Purosangue dovrà vedersela con rivali del calibro della Lamgorghini Urus, dell'Aston Martin DBX o delle incredibilmente lussuose Bentley Bentayga Speed e Rolls-Royce Cullinan. E' possibile che il Cavallino Rampante voglia sbaragliare la concorrenza inserendo questa eccezionale climatizzazione già a bordo del Purosangue, e da parte nostra non vediamo l'ora di saperne di più.



Per il momento il design e le specifiche tecniche del modello non sono ancora state condivise per cui, mentre attendiamo nuove dichiarazioni ufficiali, dobbiamo accontentarci di rendering preliminari e voci di corridoio. Cosa sappiamo ad oggi del performante quanto misterioso SUV di Maranello?