Il futuro di Audi al Dakar è ecologico: carburante abbatte 60% emissioni CO2

Già sappiamo che sarà l’Audi RS Q e-tron E2 a gareggiare al Dakar 2023, guidata da Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Mattias Ekström. I tre piloti sono alla ricerca della rivalsa dopo un 2022 sfortunato e, quest’anno, il buggy è ancora più ecologico grazie a un nuovo carburante sostenibile altamente efficiente.

Il mezzo elettrico progettato dalla casa di Ingolstadt ha l’obiettivo di mostrare al pubblico come le auto da corsa, anche quelle più robuste e pensate per tracciati ostici, possono operare a basse emissioni garantendo lo stesso spettacolo. Per l’edizione 2023, nello specifico, Audi ha lavorato sul nuovo carburante composto da ETG (etanolo-benzina) ed e-metanolo (e fuel).

Audi si affida dunque a residui vegetali a impatto zero per alimentare la sua Audi RS Q e-tron E2 che, già dalla scorsa iterazione vista al Rally di Dakar 2022, usa molto meno carburante rispetto ai sistemi convenzionali: “Con questa miscela di carburante la vettura 2023 risparmia oltre il 60% di emissioni di anidride carbonica”, ha spiegato Fabian Titus, responsabile dello sviluppo delle applicazioni e della termodinamica di Audi Sport.

Quale sarà il prossimo passo? Oltre alla vittoria della competizione, naturalmente, i tecnici puntano a ottenere il carburante rinnovabile al 100%, ritenuto dalla casa automobilistica il futuro delle gare internazionali e non solo. Chissà, in un futuro potrebbe diventare una soluzione percorribile nella vita quotidiana.

In chiusura, prepariamoci al Rally di gennaio nel deserto scoprendo tutte le categorie della Dakar 2023.