In futuro arriverà un Volkswagen ID. Buzz autonomo al 100%: forse senza il volante

Sono passate poche settimane dalla presentazione ufficiale del Volkswagen ID. Buzz, il mitico pulmino rivisitato in chiave moderna che è diventato un’icona in tutto il mondo, e oggi se ne parla di nuovo a seguito dell’annuncio di Volkswagen Commercial Vehicles che ha annunciato un ID. Buzz a guida completamente autonoma.

E con autonoma non intendiamo un sistema di auto-pilota (la guida autonoma di Livello 3 arriverà in Italia da luglio 2022), ma un vero e proprio mezzo di trasporto senza conducente, che verrà utilizzato con scopi logistici e di trasporto di persone. Ai microfoni di Automotive News Europe, Carsten Intra, boss di VW Commercial Vehicles, ha affermato che: “Siamo ancora nella fase di concept, non è ancora pronto. Avremo bisogno di un grande salto e non solo portare avanti l'ID Buzz”, ma infatti il suo debutto è atteso per il 2025, quando dovrebbe entrare in servizio come “robotaxi” ad Amburgo, in Germania.

Al momento è ancora in fase di sviluppo e si stanno vagliando varie scelte a livello progettuale, come la presenza o meno del volante, che in quest’ultimo caso permetterebbe di organizzare gli spazi in maniera differente, favorendo così il carico di persone e bagagli. In ogni caso, dopo il debutto in Germania, l’azienda vorrebbe espandere la sua operatività in altre 50 città europee, ma anche in Nord America, entro il 2030.

Per guidare da solo, il van si affida all’intelligenza artificiale Argo sviluppata da Volkswagen, che si avvale di numerosi sensori e camere, che includono un sensore lidar sul tetto, altre sei unità lidar più piccole e 11 pannelli radar: in questo modo il veicolo riesce a riconoscere gli oggetti che si trovano a più di 400 metri di distanza.