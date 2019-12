Ecco a voi i futuristici interni del Tesla Cybertruck: il video

Il Tesla Cybertruck, dal momento della sua presentazione, ha attirato a sé i riflettori di tutto il mondo automobilistico e non solo. Adesso che sono trascorsi parecchi giorni da allora le acque non accennano a placarsi, e arriva un nuovo video sul pick-up californiano.

Il momento più importante della ripresa, pubblicata da Motortrend e visibile tramite questo link, concerne gli interni. A dominare l'abitacolo troviamo un gigantesco display touchscreen posizionato al centro del cruscotto, e dotato di un layout dei menu aggiornato. I volante somiglia a quelli presenti nelle cabine di pilotaggio degli aerei e il look generale degli interni è asettico e caratterizzato da un aspetto granitico e marmoreo. Il parabrezza è anch'esso estremamente ampio, così come il vetro che ricopre il vano di carico posteriore. Confermata quindi la volontà della compagnia statunitense di stupire non solo con le forme esteriori.

Passando ai numeri, vi informiamo che il Cybertruck arriverà sul mercato in tre versioni. Si parte da quella a singolo motore e trazione posteriore, piazzata a 39.900 dollari esclusi optional, per passare poi al modello Dual Motor all-wheel drive che costerà 49.900 dollari. Infine troviamo il top di gamma, rappresentato dal taglio Tri-motor all-wheel drive da 69.900 dollari. Quest'ultima presenta specifiche clamorose, tra le quali troviamo uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, un'autonomia dichiarata esser superiore agli 800 chilometri per singola carica ed una capacità di traino impressionante. Tutte le versioni poi posseggono una carrozzeria in un resistentissimo acciaio rinforzato ed un design assurdo ed estremamente polarizzante.

Proprio nel corso degli ultimi giorni Tesla ha annunciato delle modifiche riguardanti tempi di commercializzazione del veicolo, che verranno anticipati o posticipati a seconda del modello. Infine, se siete interessati, date un'occhiata a questi render che apportano piccole ma interessanti modifiche all'estetica dell'ultima vettura di Tesla.