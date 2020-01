I futuristici cerchi a Turbina da 21' di Tesla arrivano in Italia sulla Model Y

Alla fine del 2019 vi abbiamo mostrato i nuovi cerchi a Turbina di Tesla, montati su una Model Y di test sulle strade americane. Un set di cerchi diventato quasi "leggendario", poiché annunciato diverse volte ma mai arrivato sul mercato. Il debutto però è ormai certo e vicino.

I particolari cerchi sono infatti spuntati sul negozio online di Tesla, anche italiano, offerti di serie sulla nuova Tesla Model Y Performance. Se adesso si naviga nella sezione Ordina Ora relativa alla Tesla Model Y, e si sceglie per l'appunto il modello Performance, fra le caratteristiche incluse nel pacchetto spuntano anche le "Überturbine Wheels" da 21".

Per averli bisognerà dunque non solo attendere l'uscita del crossover, comunque prevista in questo 2020, ma anche scegliere la variante Performance, che in Italia parte da 71.000 euro in colorazione bianca. Con la Model Y Long Range invece è possibile avere soltanto i classici Gemini da 19" di serie oppure gli Induction Wheels da 20". I nuovi cerchi Überturbine resteranno dunque esclusiva della Performance. Sembra che, per il momento almeno, non arriveranno neppure sulla Tesla Model 3, che anche in variante Performance può montare soltanto i cerchi Gray Performance da 20". Sarà interessante testare i nuovi cerchi "nel mondo reale", una volta che la Model Y sarà approdata sul mercato.