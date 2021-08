La futuristica BMW i4 M50 è anche Safety Car: il debutto è tra pochi giorni

BMW sta spingendo in modo particolare per l'elettrificazione della propria gamma di veicoli e, dopo che Mini ha sostituito la BMW i8 in qualità di Safety Car per la Formula E, il brand tedesco ha deciso di immettere nuovamente in pista una sua vettura come veicolo di emergenza: la i4 M50 debutta come prima Safety Car elettrica BMW in MotoE.

La avveniristica berlina a zero emissioni di Monaco di Baviera farà la sua prima apparizione sul tracciato in occasione del Gran Premio d'Austria del prossimo 15 Agosto, quando le due ruote si esibiranno al Red Bull Ring. Gli esemplari di i4 M50 segneranno quindi la strada per le moto elettriche, e adesso i clienti del brand si chiedono quando potranno portarsi a casa la promettente macchina.

In effetti l'attesa è comprensibile, poiché non siamo affatto davanti ad una berlina docile e quieta: i suoi due motori, uno per asse, vanno a scaricare sull'asfalto un output pari a ben 552 cavalli di potenza, e il badge M va anche ad aggiungere miglioramenti tecnologici al telaio, freni più prestanti e maggiore efficienza aerodinamica. All'atto pratico lo scatto da 0 a 100 km/h dovrebbe avvenire in meno di 4 secondi.

"Mentre la variante definitiva della Gran Coupé a quattro porte arriverà sul mercato in autunno, i nostri fan potranno divertirsi col suo debutto mondiale in pista nel corso di questa estate. Non potrebbe esserci safety car più appropriata per la MotoE rispetto alla BMW i4 M50: performance pure ed elettricità totale. Non vediamo l'ora di debuttare a Spielberg." Così Markus Flasch, CEO della divisione M di BMW, ha commentato evidentemente eccitato in merito alla questione.



A livello estetico l'esemplare immortalato nella galleria di immagini in calce è sicuramente impattante: le linee sono pulite e moderne, la livrea eccentrica e peculiare con il verde che va ad invadere persino la griglia anteriore alternandosi al predominante grigio scuro.



Nel frattempo la casa tedesca sta lavorando anche ad un'ammiraglia completamente elettrica: di recente i fotografi di Motor1 hanno beccato un interessante prototipo di BMW i5 mentre si aggirava per le vie tedesche. Tra i modelli già disponibili invece troviamo il SUV BMW iX3: lo abbiamo provato alcune settimane fa, ecco com'è andata.