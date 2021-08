La futuristica Audi Grandsphere si mostra in un intrigante teaser

Da poco più di un anno a questa parte Audi ha cominciato a sfornare modelli completamente elettrici per andare a porre le fondamenta della sua strategia a zero emissioni. Il portfolio di veicoli a batteria al momento comprende appena un paio di vetture, ma a breve assisteremo ad un rinfoltimento molto promettente.

Se alcune settimane fa il brand di Ingolstadt ha messo davanti ai nostri occhi la assurda, avveniristica e particolare Skysphere concept, a breve si prepara a rilanciare con la Grandsphere concept: il prossimo 2 settembre potremo goderci la presentazione ufficiale del veicolo.

Adesso però, grazie ad un teaser pubblicato non molte ore fa, siamo già in grado di osservare qualche linea della imponente berlina sostenibile. L'inquadratura frontale evidenzia immediatamente il logo dei Quattro Anelli illuminato, mentre ai suoi lati i fari sottili e moderni vanno quasi ad imitare gli occhi di un gatto. Interessante poi le due sottili strisce messe al posto degli specchietti retrovisori: in questo caso saranno le telecamere ad avvisare il conducente circa gli oggetti presenti dietro la vettura.

Riguardo le feature tecnologiche Audi promette una guida autonoma di Livello 4, che sottintende la presenza di sistemi di comando classici con volante e pedali, ma anche la possibilità di lasciare che l'auto porti i passeggeri a destinazione senza necessitare di alcun intervento umano.

Da parte nostra non vediamo l'ora di poter avere maggiori dettagli sulla Grandsphere concept che, dopo il reveal del 2 settembre, andrà a Monaco di Baviera per lasciarsi ammirare dai partecipanti del Salone dell'Auto di Monaco.

A proposito della strategia Audi per i prossimi anni, ecco l'ambizioso piano "Vorsprung 2030": il motore termico sta per estinguersi definitivamente.