Le future RS di Audi Sport avranno una sola motorizzazione

Lo scontro tra tradizionalisti e promotir dell’elettrificazione è accesso più che mai nel campo dei brand sportivi, non solo da parte dei clienti ma anche tra le case automobilistiche che si distinguono per il diverso approccio.

Volkswagen ha all'attivo le denominazioni GTI, GTD e GTE, da usare in base al tipo di propulsione, Porsche ha applicato il brand “Turbo” non solo a benzina ed ibrido ma perfino sull'elettrica Porsche Taycan.

Se ci fossero stati dubbi sulle future Audi RS ci pensa Rolf Michl, direttore vendite e marketing di Audi Sport, a risolverli: “Siamo conosciuti per l’attenta pianificazione della gamma e vogliamo rendere la scelta facile per il cliente. Ogni nostra auto avrà una sola motorizzazione, non ha senso disporre di diverse varianti.” Non ci sarà quindi una RS4 a benzina ad accompagnare la versione ibrida, la regola è chiara: ogni RS avrà la propulsione che Audi Sport reputa migliore per il modello. L'unica RS elettrificata attualmente in gamma è la RS6 Avant, una mild hybrid da 48 V. Nei prossimi anni le RS saranno sempre più elettriche, entro il 2023 arriveranno la RS4 plug-in hybrid e l’attesa E-Tron GT RS completamente elettrica.

Michl ha dichiarato che l’elettrificazione per Audi Sport sarà fatta “passo per passo”, aggiungendo: “Il nostro focus è su prestazioni e usabilità quotidiana. Ci sono aspetti brillanti [dell’elettrificazione] per le auto ad alte prestazioni, come il torque vectoring e le fantastiche velocità in curva. Le performance elettriche possono sicuramente essere emozionanti.”