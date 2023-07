La futura BMW M3 sarà elettrica? I bavaresi: 'Solo ad una condizione'. Occhio al peso...

C'è ancora incertezza in casa BMW in merito alle prossime vetture M, precisamente alla M3 e alla M4, le due sportivissime di punta della casa dell'elica: l'azienda deve ancora decidere se passare totalmente al full electric o meno.

La situazione è molto semplice: solamente nel caso in cui le prossime M3 e M4 saranno migliori nella versione elettrica rispetto a quella a benzina, allora si procederà con la rivoluzione, in caso contrario, la prossima M avrà ancora il motore a combustione interna.

A spiegarlo ai microfoni di The Drive è stato niente di meno che Frank van Meel, il capo della divisione M di BMW: "La logica è abbastanza semplice – ha detto - le prossimo M3 e M4 dovranno essere migliori di quelle attuali. E se ciò può essere fatto in modo elettrico, allora probabilmente diventeranno elettriche. In caso contrario, rimarremo con il motore a combustione. È abbastanza facile”. In ogni caso van Meel ha aggiunto: “Stiamo cercando di fare in modo che la prossima M3 sia un'elettrica pura”.

L'ultima BMW M3 presentata è stata la CS con 550 cavalli di pura potenza, la Serie 3 più potente di sempre, e per attendere il prossimo modello dovranno passare ancora diversi anni, molto probabilmente fino alla fine degli anni 20 (indicativamente 2027).

Ecco perchè i bavaresi hanno tutto il tempo per decidere per quale tipo di motore optare, in attesa di vedere come evolverà la tecnologia elettrica nei prossimi anni. Al momento l'M3, di recente filmata in versione Touring sull'Autobahn, utilizza un motore sei cilindri in linea da 3.0 litri con doppio turbocompressore e 473 cavalli nella sua configurazione standard. Se la versione elettrica dovesse avere 500 cavalli, cosa tutt'altro che impossibile viste le potenze degli EV di ultima generazione, a quel punto sarà già migliore rispetto al predecessore.

Resta però il dilemma peso, visto che la maneggevolezza di una termica è al momento ancora impossibile da pareggiare per un'elettrica visto le enormi batterie, e ridurle vorrebbe dire diminuire l'autonomia. In ogni caso la prossima M3 non avrà più di una propulsione: "Non credo che avrà tutte e tre le opzioni (benzina, elettrica o ibrida ndr). Sarebbe un po' troppo. In realtà vorremmo offrirne solo una, ma non si sa mai", ha concluso van Meel.