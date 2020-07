La fusione FCA e PSA porterà a un nuovo gruppo: nasce Stellantis

Nonostante i recenti problemi finanziari arrivati "fra capo e collo" al Gruppo FCA, che ha dovuto chiedere un intervento al governo di oltre 6 miliardi di euro, la fusione con il Gruppo PSA sembra procedere senza grossi intoppi - anzi oggi abbiamo il nome del nuovo gruppo, che sarà Stellantis.

John Elkann e Mike Manley, sempre più convinti della bontà della fusione, hanno persino scritto una lettera ai loro dipendenti, dicendo: "Siamo fortemente convinti che questa fusione incarni il coraggio e lo spirito visionario che hanno portato alla nascita dell'industria automobilistica oltre un secolo fa. Per noi è un onore e un privilegio far parte di questo progetto straordinario, grazie al quale ci accingiamo ad unire alcuni tra i più importanti marchi della storia dell'automobile sotto il nome di Stellantis che avrà un ruolo decisivo nel definire il futuro del nostro settore".

Il nuovo nome Stellantis deriva dal voler "allineare" diversi e importanti marchi dell'automotive per "creare uno dei nuovi leader della prossima era della mobilità", il tutto senza disperdere la forte identità dei vari brand. Un nome di origine latina che omaggia la storia dei due gruppi e la ammanta di "ottimismo, energia e rinnovamento". Mentre dunque si festeggia il nuovo nome, l'Antitrust deve ancora decidere se dare l'ok alla fusione oppure no, il verdetto è atteso per il prossimo 13 novembre.