La fusione Bugatti Rimac è cosa fatta: sede in Croazia e Mate Rimac come CEO

I rumor su una eventuale acquisizione di Bugatti da parte di Rimac erano nell'aria da un bel po', ma le trattative sono andate in porto soltanto durante lo scorso mese di luglio, quando il brand delle hypercar francesi è passato dalla guida Volkswagen a quella della casa automobilistica croata.

Adesso possiamo riferirci alla società con "Bugatti Rimac", la quale ha la sua sede a Sveta Nedelja, in Croazia, e si affida a Mate Rimac come CEO. All'atto pratico Bugatti e Rimac continueranno a lavorare sui propri progetti e attraverso asset slegati per fornire prodotti differenti, ma è ovvio che ci saranno enormi scambi tecnologici e modelli a sviluppo sinergico.

Mate Rimac si è espresso come segue nel merito della questione:"Sono molto emozionato nel vedere il tipo di impatto che Bugatti Rimac avrà sull'industria e il come svilupperemo innovative hypercar e tecnologie. E' difficile trovare una combinazione migliore per nuovi ed eccitanti progetti."

Effettivamente Bugatti e Rimac incarnano il top del top per quanto concerne rispettivamente la propulsione a combustione interna e quella completamente elettrica. Da una parte infatti abbiamo la Bugatti Chiron Super Sport 300+ che ha distrutto il record di velocità massima per una vettura stradake di serie, mentre dall'altra abbiamo assistito al record in accelerazione della Rimac Nevera, che ha chiuso il quarto di miglio in soli 8,58 secondi.

Insomma, dal nostro canto siamo pronti a mettere la mano sul fuoco scommettendo che nei prossimi anni la collaborazione estensiva poterà a dei frutti clamorosi, e probabilmente della stessa opinione è anche Porsche: il produttore di Stoccarda infatti ha di recente aumentato il proprio peso all'interno del Gruppo Rimac tramite investimenti di parecchie centinaia di milioni di dollari.



Per il presidente di Bugatti, Stephan Winkelmann, il ringraziamento verso il team è d'obbligo:"Vorrei ringraziare tutto il team Bugatti e i nostri clienti per tra anni e mezzo di emozioni incredibili e di successi. Insieme abbiamo sviluppato hypercar fantastiche e portato Bugatti in una nuova dimensione."



In chiusura non possiamo non rimandarvi ad un video davvero impressionante: ecco la Bugatti Chiron SS mentre fa tremare la strada.