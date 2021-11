Furto nella villa di Arturo Vidal: rubato un Brabus AMG G700 da 400.000 euro

Il derby Milan-Inter del 7 novembre scorso è costato ad Arturo Vidal, centrocampista nerazzurro, più di 400.000 euro: dei ladri infatti hanno portato via dalla sua abitazione nel comasco ori e gioielli, più un fuoristrada Mercedes da 400.000 euro.

Nello specifico si trattava di un Brabus AMG G700, parcheggiato proprio nel cortile della villa del calciatore. La vettura era in ottima compagnia, visto che nella collezione del calciatore dell'Inter e della nazionale cilena vi erano anche una Volvo XC90, una Ferrari 448 Spider e infine una vecchia ma leggendaria Panda 4x4 (la stessa Panda 4x4 che Lapo Elkann ha tentato di vendere a Fedez), che Vidal ha spesso mostrato con fierezza sui social network e con la quale ha circolato per parecchio tempo attorno a Como dopo l'acquisto avvenuto lo scorso ottobre.

A quanto pare i ladri sono riusciti a portare via "solo" il fuoristrada Brabus, hanno tentato di aprire anche la Ferrari ma non ci sono riusciti (anzi forse era proprio lei la vittima principale, incontrando difficoltà i malviventi avrebbero ripiegato sul costoso fuoristrada). Il colpo sarebbe avvenuto fra le 20:45 e le 21:15 del 7 novembre, proprio mentre a San Siro andava in scena il derby fra le due squadre di Milano. L'intera zona di San Fermo, in provincia di Como, è al momento vittima dei ladri, inoltre la casa di Vidal è la stessa appartenuta ad Adriano nel 2008, dalla quale furono trafugati vestiti e una cassaforte durante un altro colpo.