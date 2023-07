Furti di bici in aumento, +140% in alcune città: come difendersi e marcare la propria bici

Amanti delle due ruote a pedali, oggi non abbiamo belle notizie per voi: i furti di bici sono in aumento, in alcune città italiane si è toccato quota +140%. A dirlo non siamo noi ma il nuovo studio pubblicato dal Registro Italiano Bici chiamato Furti di bici in Italia 2006-2022: quali gli Strumenti di Contrasto, le Priorità e gli Errori da evitare.

Il Registro è in funzione dal 2006, si avvale di 26 città campione (su 65 attive) e censisce oltre 800.000 bici. Biciclette che soprattutto dopo i lockdown legati al COVID-19 hanno subito in Italia un vero e proprio boom, di conseguenza sono aumentati anche i furti. Come detto nell’introduzione, alcune città italiane hanno visto i furti salire anche del 140% rispetto agli scorsi anni. I dati hanno dimostrato come la prima scelta degli italiani sia un antifurto meccanico, peccato però che i ladri non si facciano minimamente intimorire da questa soluzione, neppure da quelle più sofisticate e tecnologiche. Neppure le costose rastrelliere blocca telaio, installate in alcune città, stanno aiutando a diminuire i furti, il guadagno infatti è stato di appena 1-2%.

Difendersi dunque è molto difficile, ecco però cosa si potrebbe fare secondo il Registro Italiano Bici per diminuire le possibilità di furto. Innanzitutto è bene marcare e registrare la bici nel registro digitale, i costi sono contenuti e i tempi rapidi; successivamente bisogna dotarsi di un antifurto meccanico adeguato al tipo di bici; i comuni potrebbero poi programmare l’installazione di rastrelliere idonee al blocco del telaio; infine bisognerebbe lottare con forza contro il riciclaggio delle bici rubate, sia sul web che presso i mercatini. Con questo approccio si potrebbero evitare migliaia di furti di bici ogni anno, inoltre il Registro Bici rilascia anche un Certificato Digitale di Proprietà, in questo modo si può dimostrare la proprietà di una bici rubata ritrovata.

La marcatura non è un deterrente sicuro al 100%, ovviamente, ma i ladri in ogni caso la temono. Guardando a Milano, le bici marcate rubate sono solo 30 ogni 1.000, mentre con le bici anonime si sale a 200 su 1.000. Tuttavia si è comunque indietro rispetto alla marcatura: solo 1 bici su 1.000 a Milano è registrata, bisogna dunque accelerare su questo fronte. La media di bici anonime rubate si mantiene alta in tutti i centri monitorati: si va dalle 160 unità su 1.000 nei centri piccoli e medi alle 200 delle grandi città. Con le bici marcate invece si sta al di sotto delle 30 su 1.000 nei grandi centri, 10 su 1.000 nei piccoli centri.

Conviene poi investire in un buon antifurto meccanico: i furti infatti crescono quando i dispositivi costano meno di 40 euro, mentre si hanno numeri più bassi quando l’antifurto costa più di 40 euro, ancora meglio se più costoso di 60 euro. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale del Registro Italiano Bici.